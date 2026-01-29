Seguridad en el mar: las claves de Prefectura Naval para prevenir ahogamientos y entender las corrientes de retorno

Cada temporada estival, miles de personas eligen la costa argentina para descansar, refrescarse y cortar con la rutina. El problema aparece cuando el disfrute se cruza con situaciones de riesgo que suelen subestimarse , incluso entre quienes visitan la playa todos los años.

Desde Prefectura Naval Argentina repiten un mensaje básico, y es que el mar no siempre se comporta igual. Cambian las mareas, el viento, la pendiente de la playa y el estado del agua. Entender esas variables no es solo una cuestión técnica, también es una forma concreta de cuidarse .

Las estadísticas de rescates muestran que muchos accidentes se dan en contextos evitables . Falta de información, confianza excesiva o lectura incorrecta del entorno terminan jugando en contra. La prevención, aunque suene reiterativa, sigue siendo la herramienta más efectiva.

Las banderas cumplen un rol central en la señalización costera. Funcionan como un código visual directo , pensado para advertir en segundos si el baño es seguro o no. Aun así, no siempre se les presta atención.

La bandera celeste indica condiciones aptas. Mar relativamente calmo, sin riesgos visibles. La amarilla llama a la precaución, con posible oleaje moderado, corrientes posibles, profundidad variable. La roja indica baño prohibido. Suele izarse cuando hay tormenta, fuerte resaca o corrientes peligrosas.

Existe también la bandera negra, menos conocida, que señala que se aproximan tormentas eléctricas y nadie puede quedarse en la playa. Prefectura insiste en que ignorar estas señales es uno de los errores más frecuentes entre bañistas, sobre todo en días de calor intenso.

guardavidas.jpg

La amenaza invisible: corrientes de retorno

Las corrientes de retorno son uno de los fenómenos más peligrosos del mar argentino. Se generan cuando el agua que rompe en la orilla busca volver mar adentro por canales angostos y profundos. Desde la superficie, muchas veces no se notan.

Quien queda atrapado suele sentir que el agua lo arrastra hacia afuera. El reflejo inmediato es nadar contra la corriente, lo que provoca cansancio rápido. Prefectura recomienda mantener la calma, flotar y dejarse llevar, para luego desplazarse en forma paralela a la costa.

Personas en la playa Gentileza - Orange County

Prevención de ahogamiento: reglas de oro

Entre las pautas básicas, Prefectura remarca bañarse solo en sectores habilitados y con guardavidas. También aconseja ingresar al agua de manera progresiva, evitar hacerlo después de comer en exceso y no perder de vista a niñas y niños.

Otro punto clave es respetar los propios límites. El mar no distingue experiencia previa. Cansancio, alcohol o exceso de confianza reducen reflejos y capacidad de reacción. En situaciones de emergencia, pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia.

La prevención no elimina el riesgo por completo, pero lo reduce de forma significativa. Cada verano trae condiciones distintas y ningún consejo funciona como receta cerrada. Entender eso también es parte del cuidado colectivo en la costa.