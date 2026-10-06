Un medio de EEUU cuestionó el plan de Javier Milei y alertó por una "estabilización incompleta" + Agregar ámbito en









Aunque el programa económico logró desacelerar la alta inflación, la persistencia de subas cercanas al 30% anual y el rezago en sectores clave como la industria y el comercio encienden alertas. Analistas internacionales y la OCDE advierten que esto no equivale a completar la estabilización.

Las proyecciones de la OCDE ubican a la Argentina muy lejos del promedio de la región y solo por detrás de economías con desequilibrios severos como Turquía. Depositphotos

El programa económico iniciado por el Gobierno en diciembre de 2023 consiguió reducir una dinámica inflacionaria que amenazaba con espiralizarse hacia niveles críticos. Sin embargo, la perspectiva macroeconómica de mediano plazo exige algunos matices: el enorme aumento acumulado de precios durante los primeros 1.000 días de gestión, la persistencia posterior de un piso inflacionario cercano al 30% anual y el deterioro de sectores clave de la actividad doméstica obligan a trazar una distinción analítica fundamental entre haber frenado la aceleración nominal y haber completado una estabilización sostenible.

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El portal El Político, un medio de EEUU con gran influencia en la comunidad hispanohablante, destacó que la administración saliente dejó al descubierto severos desequilibrios acumulados en el frente fiscal, monetario, cambiario y tarifario. La necesidad de una corrección de precios relativos resultaba insoslayable. No obstante, la discusión técnica reside en la arquitectura del plan y en si la estrategia de recomposición nominal pudo haberse estructurado bajo un esquema de coordinación más integral que amortiguara su trasvasamiento directo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si se toma como referencia el criterio metodológico más favorable para la comparación —comenzar el cómputo en enero, primer mes íntegramente gestionado por cada gobierno—, los precios minoristas acumularon un alza del 247,4% durante el período inicial de Javier Milei. La cifra supera los registros del mismo tramo bajo las gestiones de Alberto Fernández (221,4%) y Mauricio Macri (118%). Este dato expone que el tránsito hacia la primera fase de reacomodamiento demandó un costo inflacionario inicial sensiblemente superior al de sus antecesores inmediatos.

Este ritmo no pasó desapercibido para el análisis internacional. Ya en enero de 2024, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, advirtió que la combinación de salto cambiario y ajuste tarifario indujeron un acelerado impacto inicial en precios. Para contrarrestarlo, remarcaba la necesidad de un programa de estabilización integral que articulara de manera explícita el tipo de cambio, las tarifas públicas y los salarios. Asimismo, señalaba el riesgo de que el ajuste recayera excesivamente en la licuación inflacionaria del gasto real, con un impacto inevitable sobre la actividad.

La desinflación inicial no produjo todavía una inflación "normal" Resuelto el shock inicial, para el medio norteamericano surgió el segundo dilema estructural: el ritmo de convergencia. Si bien la Argentina logró cambiar perspectivas de inflación que amenazaban con superaban el 200%, el proceso de desinflación mostró signos claros de amesetamiento. Organismos multilaterales como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) observaron recientemente que el proceso entró en una fase de estancamiento ("stalled"), en un contexto signado por la caída la actividad, el rezago en sectores intensivos en mano de obra como la manufactura y la construcción, y condiciones crediticias que se mantienen restrictivas.

En esa línea, análisis internacionales como los publicados por el medio español El País remarcan que, si bien el descenso nominal desde 2023 es incuestionable, una tasa interanual del 33,5% se ubica a una distancia sustancial de los rangos medios de la región, que oscilan entre el 1,5% y el 5%. Más aún, la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año ya duplicó la proyectada originalmente en el Presupuesto. Las comparaciones globales elaboradas a partir de proyecciones de la OCDE reforzaron el diagnóstico, con una estimación cercana al 30,8%, la Argentina se posiciona en el extremo superior del mapa global y comparte un escalafón casi en exclusividad con economías fuertemente distorsionadas como Turquía, mientras las principales economías emergentes y desarrolladas operan con pautas anuales de un solo dígito. Tan solo para hacer converger la dinámica de precios a estándares regionales del 5% anual, la tasa mensual de la Argentina debería consolidarse en torno al 0,4%; para aspirar a un 3%, la velocidad tendría que desacelerarse al 0,25% mensual. Por el momento, la macroeconomía no exhibe anclas claras ni catalizadores que anticipen esa velocidad de convergencia. El dilema de fondo: cómo completar una estabilización sin profundizar el costo real De acuerdo a datos del INDEC, en julio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un retroceso del 1,4% interanual y una contracción del 2,9% desestacionalizado respecto del mes anterior. En el entramado productivo, la industria manufacturera profundizó su caída en torno al 5% interanual, mientras que las ventas reales en supermercados y autoservicios mayoristas continúan en terreno negativo en la medición acumulada del año. Aunque sectores de fuerte sesgo exportador o intensivos en capital —como la energía, la minería y el complejo agroindustrial— muestran dinámicas positivas, la industria, el comercio minorista, la construcción y los servicios domésticos explican la mayor parte del empleo privado formal.