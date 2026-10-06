Ray Dalio advirtió que China y Japón podrían recortar su demanda de bonos del Tesoro de EEUU

El fundador de Bridgewater Associates advirtió que la menor demanda de Beijing y Tokio eleva la volatilidad de la deuda estadounidense, en un contexto de fuertes oscilaciones. Los detalles, en la nota.

El magnate e inversor Ray Dalio advirtió que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos enfrentan una mayor vulnerabilidad ante una eventual contracción de la demanda por parte de China y Japón . El menor volumen de sus dos mayores tenedores internacionales suma incertidumbre y agrega volatilidad a una curva soberana que ya muestra fuertes oscilaciones en 2026.

En declaraciones a Bloomberg, Ray Dalio señaló que Estados Unidos depende del capital extranjero para financiar cerca de un tercio de su deuda, y gran parte proviene de Japón y China.

En ese marco, el multimillonario sostuvo que "los chinos no quieren seguir acumulando —hay cuestiones geopolíticas, además de económicas—", dijo. Y agregó: "Cuando existe una relación entre deudor y acreedor y, al mismo tiempo, una relación entre adversarios, se genera una dinámica muy difícil". Además, indicó que Japón ha prestado "mucho dinero" que ahora quiere recuperar.

Los comentarios de Dalio se producen luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentara tranquilizar a los inversores al afirmar que una combinación de crecimiento económico y restricciones al gasto comenzará "muy rápidamente" a modificar la trayectoria del endeudamiento del gobierno de EEUU. Bessent indicó que el gobierno comenzaría a "doblar la curva" .

Las declaraciones de Ray Dalio sugieren que al Secretario del Tesoro de Estados Unidos aún le resta un largo camino para convencer a los mercados . En ese sentido, el fundador de Bridgewater Associates reiteró su advertencia sobre una posible crisis de deuda soberana en un horizonte de tres años, sosteniendo que diversos emisores y prestatarios ya comienzan a resentir el impacto de la presión financiera.

Los comentarios de Dalio se producen luego de que Scott Bessent, intentara tranquilizar a los inversores al afirmar que una combinación de crecimiento económico y restricciones al gasto comenzará "muy rápidamente".

Los bonos extendieron esta semana una racha bajista que se prolonga desde hace varios meses. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cotiza en torno al 5,3%, ubicándose en niveles no observados desde 2002. En términos de retorno global, el mercado de renta fija acumula una pérdida del 3% en lo que va del año, mientras que los Treasuries registran una caída del 2,8% en el mismo período, según datos de Bloomberg.

Las dudas sobre la sostenibilidad del déficit y los riesgos inflacionarios mantuvieron bajo presión a los bonos del Tesoro de EEUU. Esta volatilidad se contagió a la renta fija de otras potencias: en Europa, los bonos soberanos de Francia a 10 años firmaron su peor trimestre desde la creación de la moneda única, reflejando el deterioro del apetito por la deuda estatal.

Dalio subrayó que Francia había "alcanzado su límite de endeudamiento", lo que se suma a las preocupaciones de los inversores de que el mercado de deuda del país, sometido a fuertes presiones, enfrenta un momento clave.

En 1983 fundó Bridgewater, la firma de fondos de cobertura más grande del mundo.

Japón y China

Japón y China ya se encuentran reduciendo sus posiciones soberanas norteamericanas. En el caso japonés, las tenencias cayeron en u$s12.800 millones durante julio hasta ubicarse en u$s1,1 billones. Datos recientes del Ministerio de Finanzas japonés sugieren que Tokio liquidó parte de sus activos en moneda extranjera para financiar sus intentos de fortalecer el yen.

Las tenencias directas de bonos del Tesoro de China cayeron desde un récord de u$s1,3 billones en 2013 a unos u$s618.000 millones en julio, conservando el tercer puesto entre los tenedores internacionales. Sin embargo, el mercado señala que el volumen real estaría enmascarado por cuentas de custodia en plazas financieras como Bélgica —cuyas tenencias alcanzan los u$s470.700 millones—, lo que ocultaría una parte sustancial de los activos chinos.

Japón y China ya se encuentran reduciendo sus posiciones soberanas norteamericanas.

Dalio también destacó las crecientes presiones de financiamiento que enfrentan las grandes empresas tecnológicas que invierten en inteligencia artificial. "Antes captaban capital mediante acciones y ahora necesitan recurrir a la deuda", dijo, al advertir que varios factores podrían hacer estallar la burbuja de la IA. "Algo como un impuesto a la riqueza tendría ese efecto, o tener que pagar los préstamos".