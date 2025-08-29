Vouchers Educativos: suspenden validaciones mensuales durante 2025







La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano decidió suspender la aplicación del artículo 14 del reglamento del programa, que establecía validaciones mensuales por parte de las instituciones educativas, con el objetivo de no afectar las trayectorias educativas de los beneficiarios en el ciclo lectivo 2025.

Durante este año se suspende la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”. FreePik.es

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 1327/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, dispuso que durante el año 2025 quede suspendida la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”.

Esta medida busca garantizar que los alumnos beneficiarios, hijos de familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos, vitales y móviles, puedan mantener su asistencia a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal sin que los procedimientos administrativos interfieran en el cierre del ciclo lectivo.

Vouchers educativos: la decisión del Gobierno El programa, creado mediante la Resolución 61/2024 del Ministerio de Capital Humano, consiste en la entrega de prestaciones temporarias destinadas a asegurar la permanencia de los estudiantes en esas instituciones. Según el reglamento, estas prestaciones se otorgaban en dos o tres cuotas mensuales y requerían que las instituciones educativas realizaran validaciones mensuales sobre los beneficiarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

La medida fue oficializada este viernes. Boletín Oficial

La decisión de suspender las validaciones mensuales, que lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se fundamenta en la proximidad del cierre del ciclo lectivo y en la necesidad de no afectar las trayectorias educativas de los alumnos. La medida se encuadra en las facultades conferidas por el Decreto 50/2019 y la Resolución 61/2024.

Vouchers Educativos: De cuánto será el monto y quiénes no podrán recibirlo en agosto El Gobierno nacional confirmó, desde el sitio oficial de ANSES, la continuidad del plan de Vouchers Educativos durante agosto de 2025. La asistencia, que busca aliviar el gasto escolar de las familias con hijos en instituciones de gestión privada con aporte estatal, tendrá este mes un desembolso estimado cercano a los $20.000 por estudiante. El pago corresponderá a la cuota de julio y se concretaría en la segunda semana del mes, aunque la fecha exacta aún no fue oficializada. El esquema del beneficio se mantiene sin modificaciones de fondo: cubre hasta el 50% del valor mensual de la matrícula en escuelas que reciben financiamiento público y se abona directamente en la cuenta bancaria declarada por el adulto responsable. La cifra final que perciba cada familia dependerá tanto del nivel educativo del alumno, como del porcentaje de subsidio estatal que reciba la institución.