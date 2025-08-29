La ANMAT prohibió un suplemento dietario por estar falsamente rotulado







La medida fue publicada en el Boletín Oficial e incluye la elaboración, fraccionamiento, comercialización y venta online del producto de la marca Wolf Nutrition, al que calificaron como ilegal.

El producto se ofrecía a través de redes sociales y otros canales digitales con fines de control de peso y mejoras en la salud, aunque carecía de toda autorización sanitaria.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de un suplemento dietario identificado como “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno, marca Wolf Nutrition”, por carecer de registros sanitarios y presentar un rotulado falso con números inexistentes.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 6195/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a la elaboración, fraccionamiento, comercialización en todo el país y venta en plataformas digitales.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) inició una investigación tras la consulta de un particular, en la que intervino la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires. Allí se constató que el producto no contaba con los registros obligatorios de establecimiento y de producto, y que los códigos impresos en el envase eran inexistentes.

“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado ni comercializado en ninguna parte del país”, explicó la ANMAT en la resolución.

El organismo remarcó que, al no garantizarse la trazabilidad ni las condiciones de elaboración y control de calidad, el suplemento resulta ilegal y representa un riesgo para la salud de los consumidores. Por eso ordenó su retiro del mercado en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

