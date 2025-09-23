Choque en General paz: un colectivo colisionó contra al menos 10 autos

El siniestro ocurrió a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y provoca demoras en la circulación y caos de tránsito.

Un colectivo colisionó contra al menos 10 autos en la avenida General Paz.

Un fuerte choque múltiple tuvo lugar este martes en la avenida General Paz , luego de que un micro sin pasajeros colisionará contra al menos 10 autos . El siniestro ocurrió a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y provoca demoras en la circulación y caos de tránsito . Un conductor resultó herido y fue trasladado por el SAME.

El accidente se produjo luego de que el colectivo se quedara sin frenos e impactara contra un auto, lo que ocasionó un grave choque en cadena.

Según informó el SAME, un hombre de 50 años , conductor de un Bora involucrado en el choque, resultó herido por lo que tuvo que ser asistido y trasladado al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos . Además, en el lugar trabajan la policía, motos médicas, seis ambulancias y personal de seguridad vial.

En el video difundido del siniestro se puede apreciar la intensidad del choque entre los diez vehículos, varios de los cuales sufrieron severos daños, abolladuras y destrozos en sus partes delanteras, traseras y laterales.

Los diez vehículos involucrados en el accidente quedaron atravesados en la zona principal de la avenida General Paz, lo que provocó importantes demoras en el tránsito.

Al mismo tiempo, el incidente ocasionó una congestión vehicular sobre la autopista Panamericana con filas que llegaban hasta la altura de la bajada Debenedetti.

Choque en cadena en la avenida General Paz

Este choque múltiple en la avenida General Paz, dio lugar a tan solo dos semanas de uno similar que afectó al menos a siete autos.

En esa ocasión, el siniestro había ocurrido a unos 700 metros de la avenida, lo que complicó seriamente uno de los principales accesos a la Capital.

Según informaron, todo ocurrió cuando uno de los automóviles frenó bruscamente y terminó realizando un trompo, corriéndose de carril, lo que desencadenó una sucesión de choques entre los vehículos que circulaban detrás.