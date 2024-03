¿Vuelve AC/DC a la Argentina? El anuncio que ilusionó a los fanáticos

AC/DC Monumental.mp4

AC/DC se encuentra cumpliendo 50 años, por lo que se seleccionó sus primeros nueve álbumes para reeditarlos. Se trata de Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.