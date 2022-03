WhatsApp Plus: cómo recuperar mi cuenta bloqueada

Las aplicaciones de terceros no autorizadas por WhatsApp-como WhatsApp Plus y GB WhatsApp- además de contar con características que la versión original no tiene, también tiene grandes consecuencias. Desde una suspensión temporal o permanente de tu número de teléfono hasta su propio bloqueo, resulta un riesgo bastante grande utilizar estas apps no oficiales. Entérate cómo recuperar tu cuenta.