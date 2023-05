Inteligencia artificial: ¿nace otra burbuja?

Claro que además de tomar posición en una acción también se puede recurrir a los fondos ETF de IA que cotizan en bolsa y que invierten en una canasta de empresas involucradas en el desarrollo e implementación de IA. Ya hay varios índices bursátiles de IA, como el índice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index and the Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index. Vale señalar que algunos ETF que tienen “IA” en su nombre invierten en empresas vinculadas a la IA, pero otros son ETF diversificados que utilizan el comercio impulsado por IA y no están necesariamente invertidos en acciones de IA.

Con relación al interrogante de si ya el mercado está en una burbuja de IA, sobre todo, luego de ver fuertes subas en los últimos meses principalmente en algunas empresas pequeñas, Haba considera que hay algunas señales de que los inversores pueden estar demasiado entusiasmados con el potencial de la IA en este momento. Dijo que la IA se ha utilizado como palabra de moda para impulsar los precios de las acciones, pero las empresas no siempre han demostrado el uso de técnicas de vanguardia. Y agregó que en los mercados privados, están viendo cómo fluyen cientos de millones de dólares hacia empresas de IA que no encajan en el mercado de productos. Si bien los inversores justifican tales inversiones en función del potencial de crecimiento, no está claro si ese potencial puede monetizarse o si alguna vez se monetizará, advirtió. Por su parte Brenner también reconoce que algunas empresas individuales vinculadas a la IA han visto cómo sus valoraciones aumentaron considerablemente sin un gran cambio en los fundamentos de su negocio. Sin embargo, no cree que el aumento actual de interés en la IA represente una burbuja, porque muchos índices de acciones tecnológicas todavía están por debajo de sus máximos de 2021.