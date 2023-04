JP Jofre: “Asia domina hoy en el mercado de la música clásica”







Diálogo con el bandoneonista argentino que cimenta su carrera internacional, y que acaba de editar un nuevo disco, “Dúo”.

dúo. La violinista coreana Kyung Sun Lee y el bandoneonista JP Jofre durante la grabación de “Dúo”.

“A los 14 años, en San Juan, tocaba la batería en una banda de heavy metal”, dice a este diario el bandoneonista JP Jofre, nacido como Juan Pablo Jofré. “Conocía el tango por mis abuelos. Viví 10 años con mi abuela y si bien mi madre escuchaba música clásica y mi padre rock, los Beatles y los Bee Gees, mis abuelos escuchaban la orquesta de Gobbi y D’Arienzo o Troilo. Pero todo cambió el día que vi un bandoneón y me fascinó. Me puse a estudiar y tocarlo. En San Juan no había muchos bandoneonistas, así que cuando supe que Daniel Binelli tocaba en Mendoza lo fui a ver y le pedí que me escuchara tocar. ‘Pibe, pronto vas a estar volando por todo el mundo’, me dijo. Pensé que lo decía para halagarme, pero bueno, luego recibí el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y aquí estoy tocando por todo el mundo.”.

Jofre cuenta esto desde Seúl, Corea del Sur, y en el diálogo habló de muchas cosas, desde el estado de la industria discográfica y cómo se producen discos de música clásica hasta por qué elige grabar discos con músicos orientales y cómo es recibido el tango y el bandoneón en el mundo. Y está orgulloso de su nuevo álbum, “Dúo” que produjo en forma independiente y grabó en Nueva York junto con la violinista coreana Kyung Sun Lee. Jofre vivió muchos años en Nueva York pero actualmente es una especie de nómade que viaja tocando por el mundo, donde recibe comisiones para componer conciertos que muchas veces están más conectados con el ámbito de la música clásica que con el tango, lo que no quita que haya hecho largas giras con su agrupación Hard Tango. Su obra ha recibido elogios de la prensa especializada. y uno de sus discos previos, ‘Aspire’, junto a la clarinetista coreana Shun Gee Lee y la Sinfónica de Londres, interpretando sus obras junto con las de Piazzolla y Villa-Lobos, le dio una nominación al Grammy.

Llama la atención estas dos ultimás colaboraciones con interpretes coreanas, y Jofre explica que se fueron generando por la fluidez de sus actividades por distintos países, pero también por la calidad de los músicos de ese origen. “Actualmente estoy componiendo unas piezas para la Opera de San Francisco, es un trabajo que va a hacer que vuelva por unos días a la Argentina, pero más que nada es porque quieren que la grabación sea aquí y que haya un video con imágenes de Buenos Aires, por el color local, y también por la Sinfónica Nacional, que siempre apoya lo que hago. Y cuando uno viaja siempre se conecta con gente talentosa. Hace siete años fui invitado a Seúl a tocar en una sala impresionante, el Lote Hall, y allí me presentaron a la violinista Kyung Sun Lee, que tiene su orquesta, y me comisionó un concierto para violín, y de ahí la convoque para hacer conmigo este nuevo disco, ‘Dúo’. Asia se está devorando el mercado de la música clásica por algunos factores muy entendibles: el boom económico de casi todos los países de la región provoca que florezcan las mejores escuelas de música, y si a es esto sumamos la idiosincrasia oriental, con su gran disciplina, nos da músicos formidables. Para entender mi relación con esta nueva cultura oriental basta decir que cuando salí de la Argentina mi primer gran choque ocurrió la primera vez que viaje a Taiwán, era otro planeta. Ahora, en cambio, es uno de los lugares donde me siento como en casa, está todo señalizado en inglés y puedo dejar la computadora en cualquier lado sin temer que me la roben, y componer con total tranquilidad”.

El nuevo disco llama la atención por su calidad técnica y los climas sonoros que surgen de las composiciones de JP Jofre, pero sobre todo porque los dos únicos instrumentos del álbum, es decir el violín y el bandoneón logran un volumen musical que casi parece orquestal. Además, para Jofre, que grabo con prestigiosos sellos de música clásica como Harmonia Mundi y Musica Soliz. “Dúo marca una cuidada producción independiente que ya puede ser apreciada en todas las plataformás digitales. “Sobre lo musical y ese sonido puedo decir que usé técnicas compositivas que no son muy habituales, como la doble cuerda en el violín, mientras que por otro lado el bandoneón se puede tocar para que provoque voces múltiples, explica el músico. “Luego, con respecto a producir el disco yo mismo es una respuesta a hartarme de las discográficas y su manera de tratar al artista. Uno podría esperar que un gran sello discográfico al menos aporte una gran producción en cuanto a logística, orquestas, pero salvo que uno sea Yo-Yo Ma, el artista debe ocuparse de todo y ellos sólo facturan. Claro, cada vez menos por la crisis que les esta provocando el auge del mercado digital y las plataformas, que a la vez se aprovechan de lo mal asesorados que están los artistas a la hora de firmar contratos. Antes de hacer ‘Dúo’ rechacé un contrato con Universal y otras multinacionales porque no me aportaban nada, y en algunos casos te dan un numero tan limitado de tus propios discos que si querés regalárselos a alguien tenés que terminar comprándolos”.

Como ciudadano del mundo, es interesante lo que observa Jofre sobre la visión foránea del tango y su máximo instrumento, el bandoneón. “Sigue siendo una música conocida y disfrutada en todos lados, pero no por eso menos exótica. Acá en Seúl hay 20 clubes de jazz, pero ninguno de tango. Yo hice giras con mi grupo Hard Tango y de a poco me fui conectando con el mercado de la música clásica así que muchas cosas que compongo para otros instrumentos, como un concierto para el cellista húngaro Ivan Vardai, o incluso para el bandoneón, no tienen mucho que ver con el tango. El bandoneón es un instrumento que debe ser más explorado; hasta Kurt Weill usó un poco de bandoneón en una de sus obras”. Con todo los conciertos que JP Jofre esta cubriendo a la vez, la presentación de “Dúo” va a tomarse un tiempo, pero él asegura que a la mínima chance vendrá a presentarlo a su tierra:”a más tardar a principios del año que viene”.

