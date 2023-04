“Juguete alterado”, o un nuevo mundo soñado por Roberto Arlt

“En calle Corrientes están las mismas caras siempre, ya no de la TV porque no hay ficción, pero buscan los mismos rostros efectivos a la hora de vender. Es una forma de construcción cultural porque el público quiere ver de todo, entonces nunca se sabe si lo que la gente va a ver es lo que quiere ver o lo que se construye como que hay que ver”, dice Fernando Alegre, director de “Juguete alterado”, de Luis Saez, que cuenta con actuaciones de Jorge Taiana y Omar Lopardo y puede verse todos los domingos en el Teatro Regina. Conversamos con Alegre.

F.A.: Sí, como si fuera una novela de suspenso y misterio siguiendo el origen del Arlt cronista de policiales. Los personajes se mueven por los instintos más bajos, conectados con los lugares más inhóspitos del ser humano. Busqué imbricar a estos personajes de la obra de Saez con el universo arltiano de sus propuestas más iniciáticas. El artilugio que sucede en escena es una gran máquina de la cual todos son engranajes. La máquina se mueve pero los personajes están todo el tiempo inmóviles, en sus sueños quieren alcanzar lo que anhelan, pero la realidad trágica hace que estén destinados a cumplir con aquello que vinieron a hacer. No hay posibilidad de correrse.

P.: ¿Qué le agregó al texto desde la puesta?

F.A.: Tres elementos: con los actores buscamos nuestro propio sentido de los personajes. Ahí hay una mirada que se despega de la obra escrita de un modo que propone la polisemia, abrir sentido, encontrar lo que está debajo de la palabra escrita que tiene que ver con el universo de los comportamientos y las intenciones. Vengo de las artes visuales, me aparecieron los claroscuros de Goya, el universo de las sombras, lo que sucede entre la luz y la oscuridad. La vida es lo que sucede entre el blanco y el negro, en los grises. Hay una reminiscencia del grotesco criollo, de los personajes que estaban esperanzados cuando llegaban a Argentina y construyen sainete pero luego deviene en grotesco cuando se dan cuenta que aquello que anhelaban no se cumple y quedan entrampados en esta realidad que propone el sistema. También está la soledad y los espacios grandilocuentes versus la pequeñez del ser humano que propone Hooper. El subtexto sucede entre sombras en este ambiente fabril, que también se apoya en los paisajes sonoros. El púbico entra a una gran maquina de la cual ya es parte.

P.: ¿Qué temas aparecen en la obra?

F.A.: La injusticia del mundo contemporáneo, el cumplir sueños y el amor como motor para que las cosas sucedan. Otro tema es la idea de la destinación, desde algo o alguien poderoso que digita a los personajes y da sentido a su existencia. La inteligencia del autor estuvo en hacer la transpolación de los personajes de Arlt e imaginar qué habría sido si. Él seguramente no sabía que abría ese universo de posibilidades. Cuando los textos están bien escritos nos dan la posibilidad de seguir creando. La propuesta es de palimpsestos, un mundo de superposiciones y se puede traslucir aquello que está detrás o debajo.

P.: ¿Cómo ve la escena teatral?

F.A.: Hay una mirada que se impone en el circuito off y es el rompimiento del formato más convencional del teatro a la italiana. Ahí está lo más interesante, hay happening, hay performance. En el comercial noto una tendencia al humor y repiten que la gente necesita descomprimir, como si la reflexión no llevara a eso. Es un discurso construido que indaga más en obras efectivas ante la necesidad de cortar entradas para sostener. El oficial habilita la exploración pero no termina de ser muy clara la conformación elencos, hay convocatorias no muy difundidas, está digitado a dedo qué directores o intérpretes están y uno se pregunta en qué momento habrá nuevas caras y directores.