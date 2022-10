Justicia, entre politizada e hiperjudicializada

La CNE puede actuar en acuerdo con dos de sus miembros Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera o si hay opiniones divergentes deberá integrarse con el presidente de la Cámara Contencioso Federal. El panorama puede sumar recusaciones por compartir cátedras. Según como se baraje hasta podría tener que precalentar Mariano Llorens, de la Cámara Federal uno de los animadores subterráneos de la lista Bordó que compite con la Celeste de Lugones. Daniel Bejas, el tercero de la CNE, es apoderado de la lista Celeste con Lugones. En la última semana, muchos de sus compañeros de ruta se preguntaron por qué Llorens sobreactuó un voto en minoría en el que solicitó no el desafuero sino directamente el juicio político de Cristina de Kirchner acompañado de su prisión preventiva, en una causa menor por el traslado de muebles al sur en aviones de la flota presidencial. Ese párrafo, inserto en una resolución en la que confirmaban un procesamiento no estaba destinado a tener ningún efecto práctico, sino a irritar. Una falla de timming cercana al mesiversario del atentado contra su vida, que algunos buscaron justificar en la tarea sencilla de hurgar votos antikirchneristas en las huestes de Comodoro Py de cara a la elección de jueces. No hacía falta. De hecho, Cristina en todas sus embestidas contra el juez jamás reveló el dato primordial que destrabó su concurso para la Cámara Federal durante el macrismo. Un misterio.