“La casa de los espíritus” se convierte en miniserie

A 40 años de su publicación original, “La casa de los espíritus, novela de la chilena Isabel Allende que aborda la historia de cuatro generaciones de una familia de terratenientes desde inicios del siglo XX hasta la década de los 70, tendrá una edición conmemorativa que incluirá un prefacio de la autora, y dará lugar a una miniserie ya con sabor latinoamericano. Penguin Random House publicará el 13 de octubre la nueva edición del libro con el que Allende comenzó su prolífica carrera literaria en 1982 y se convirtió en la escritora en lengua española más leída del mundo. “Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades”, dijo la autora en el comunicado que difundió el sello. “En los 40 años transcurridos desde entonces”, agregó “he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en literatura”, agregó la novelista, días después de haber cumplido 80 años. Días atrás, Lifetime presentó en el cable básico una miniserie de tres capítulos basada en su vida.