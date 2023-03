La cuarta parte de “John Wick” revitalizó la taquilla

“La Ballena” perdió 21% de la taquilla y sigue creciendo: ya superó los 214.000 espectadores. “Scream 6” perdió 3 puestos pero en dos semanas llegó a las 200.897 entradas.

“Asfixiados”, la película con Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, debutó en el sexto puesto con 26.147 entradas. El cine argentino no ha tenido buenos números en 2023 por lo que, aunque la taquilla de “Asfixiados” no haya sido la esperada, es la cuarta película en el año que ingresa en el top 10, sobre 134 estrenos. Antes lo habían hecho “Las fiestas”, luego “Argentina, 1985” y después fue el turno de “El método Tangalanga”.

El documental “Louis Tomlinson: All of Those Voices”, vendió 26.550 entradas, y “Creed 3” tuvo uno de los máximos descensos de la semana del puesto 4 al 7 y una pérdida de 33% de la taquilla. Vendió 25.083 entradas este fin de semana y ha superado los 310.000 espectadores desde su estreno. Por último, en el puesto 10 debutó “Winnie the Pooh: miel y sangre” con 10.861 asistentes.