"Queda para el próximo": Carlos Melconian descartó que el Gobierno pueda bajar la inflación + Agregar ámbito en









El extitular del Banco Nación cuestionó el margen de la gestión para desacelerar los precios sin resignar actividad ni estabilidad cambiaria.

Carlos Melconian sostuvo que la próxima gestión deberá encarar la tarea de llevar la inflación a un dígito. Mariano Fuchila

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian sostuvo este sábado que el Gobierno tiene poco margen para profundizar la baja de la inflación y que llevarla a un dígito quedará para la próxima gestión. En declaraciones radiales, planteó que las herramientas disponibles no alcanzan para acelerar ese proceso sin resignar otros objetivos económicos.

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“Esa tarea tomada a pecho queda para el próximo gobierno, no hay mucho por hacer ahí porque no hay instrumental y hay lo que se llama en economía muchos trade-offs; si quiero una cosa pierdo otra”, afirmó. Con esa expresión se refirió al costo de avanzar sobre una meta cuando eso dificulta cumplir otra, una tensión que, a su juicio, se vuelve más marcada si el Gobierno busca una baja drástica de la inflación.

La tensión entre la inflación, la actividad y el dólar Melconian puso el foco en tres objetivos: desacelerar con más fuerza la suba de los precios, sostener la actividad de cara a las elecciones y mantener la calma en el mercado cambiario. Según su análisis, el Gobierno puede intentar avanzar en esas direcciones, pero no tiene margen para hacerlo al mismo tiempo sin que alguna de esas metas se vea afectada.

En ese punto retomó el verbo “colapsar”, que el Presidente usó para referirse a la inflación. El economista cuestionó que se pueda lograr una desaceleración de esa magnitud y, a la vez, preservar el nivel de actividad que busca el Gobierno en un contexto electoral y evitar sobresaltos en el dólar. “Esos objetivos son imposibles todos juntos para adelante”, sostuvo.

Por qué Melconian habló de “parches” Para el expresidente del Banco Nación, el ritmo actual de suba de los precios marca un piso difícil de perforar con las herramientas de la gestión. En ese escenario, consideró que las medidas de corto plazo para apurar la desinflación serían “parches”, con un alcance limitado frente al objetivo de llevar el índice a un dígito.

Su diagnóstico apunta a esa diferencia: una desaceleración adicional de los precios no equivale a consolidar una inflación de un dígito. Melconian ubicó ese segundo desafío fuera de los tiempos del mandato actual y sostuvo que quedará en manos del próximo gobierno.