La Fed se retira, misión cumplida y vía libre para el paso de los toros

La obstrucción ya no debería estorbar. Lo dicen Powell y Cía. “La economía está sólida”, repiten a coro el chairman y demás voceros (Clarida, Quarles, John Williams y Mary Daly), “en una buena posición”. La Fed cumplió puntual con la faena prevista. Despachó la tercera baja de tasas y avisó que no hay más en el “tubo”. Fuera de agenda, y ante desperfectos en los canales de distribución de la liquidez de segunda mano, abrió la ventanilla de compra de activos y su hoja de balance volvió a crecer, hoy excede otra vez los 4 billones de dólares. Adrede dejará que goteen 60 mil millones de dólares por mes hasta disolver los cálculos renales del mercado de pases. Es misión cumplida. La economía, sólida como se repite, no precisa más. De hecho, la rebaja de tasas no era imperativa sino una cauta póliza de seguros. El balance de los riesgos, dijo Powell tras la reunión del comité de política monetaria, se desplazó de manera positiva. Y aclaró, como para barrer las dudas, que se refería a una reducción de la incertidumbre sobre el comercio. La Fed ya hizo lo suyo, regresa a la torre de observación, haría falta un gran traspié para retomar los recortes (y una suba significativa de la inflación para forzarla a una suba de tasas). Ninguno de los dos escenarios salta hoy a la vista. El chairman comunicó bien (aprendió), los futuros de fed funds borraron del horizonte cercano todo atisbo de poda, y la Bolsa cantó récords en el S&P500 y el Nasdaq. Se toman apuestas por el Dow Jones trepándose pronto al podio.