La mirada femenina domina en el primer tramo de la Berlinale 2023

Sin hilar muy fino, se puede advertir en tres de los films exhibidos hasta ahora en la sección Competencia una línea conductora: dirigidos por mujeres, están centrados en protagonistas que buscan, desde lo femenino y con coraje, el lugar que quieren ocupar en las circunstancias complejas de su vida. En “Ingebord Bachmann, Viaje al desierto”, Margarethe von Trotta, figura consagrada del Nuevo Cine Alemán de los años setenta, explora el conflicto entre la creatividad y la vida en pareja vividos por la escritora austríaca Bachmann en los años setenta con el escritor suizo Max Frisch. Nacida en 1942, con gran manejo de tiempo y la estructura dramática, von Trotta agrega un gran personaje a su galería de mujeres activas y pensantes.

Celine Song trae a su notable opera prima “Past Lives” la experiencia de ser coreana-norteamericana; describe -con notable restricción emocional asociada a la cultura coreana- un triángulo romántico, que subvierte las convenciones del género, de manera fresca y profunda.

Completa el trío, “Someday We’ll Tell Each Other Everything” (“Algún día nos contaremos todo”), basada en una frase de Dostoievski en “Los hermanos Karamazov”, dirigida por la alemana-franco-iraní Emily Adef. Basada en la novela homónima de 2011, la película tiene un trasfondo histórico marcado y fresco en la memoria de muchos alemanes: un pueblo de Turingia, en la entonces Alemania del Este, en 1990, al año de colapsar el régimen comunista. La protagonista de 19 años está aprendiendo a ver el mundo a través de la literatura (rusa y alemana) y a través de ella, intuye que la relación con un campesino excéntrico y lector, veinte años mayor, puede resultar liberadora. Y lo que sigue es una tragedia, sobriamente contada. Realista y alegórico, el largometraje recuerda en algún aspecto el universo de García Lorca, enraizado en fuerzas atávicas y eróticas, que en el caso alemán se hunden en la comunión del hombre con naturaleza.

El Jurado internacional, presidido por Kristen Stewart, e integrado por un grupo interesante de directores, actores, y escritores, evaluará un grupo relativamente reducido de películas en competencia por los Osos de oro y Plata. Son 19 este año los que premiarán los distintos rubros.