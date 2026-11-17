Prohíben por dos años el ingreso a los estadios a un referente de la barra de Chacarita + Agregar ámbito en









El Gobierno también aplicó la sanción a dos hinchas detenidos tras agredir a la Policía en la previa de Boca y Unión. La restricción rige para cualquier evento deportivo del país.

El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió por 24 meses la entrada a eventos deportivos en todo el territorio nacional a Rubén Alberto Pulisic, señalado como uno de los referentes de “La Famosa”, la barra de Chacarita Juniors. Así lo dispuso la Resolución 1184/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

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La sanción tiene su origen en el partido que Chacarita y Agropecuario jugaron el 2 de agosto por la Primera B Nacional, en San Martín. Esa tarde, operadores de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) bonaerense alertaron sobre una posible venta de bebidas alcohólicas en el buffet del estadio. Cuando el personal de control intentó entrar a inspeccionar, Pulisic se resistió, según los informes oficiales.

La agencia provincial ya le había prohibido el ingreso a los estadios de manera preventiva por 360 días. Con la medida nacional, la restricción se extiende a dos años y alcanza a todo el país.

En otra resolución, la 1186/2026, la cartera aplicó la misma sanción a Luciano Alberto Ezequiel Giménez y Nicolás Emanuel Eruth Del Valle. Los dos fueron detenidos el 2 de octubre en las inmediaciones de la Bombonera, antes del partido entre Boca y Unión por el Torneo Clausura.

De acuerdo con el informe de la Policía de la Ciudad, todo empezó en la esquina de Arzobispo Espinosa y Almirante Brown, cuando los agentes intervinieron porque una mujer vendía bebidas alcohólicas en la vía pública. Un hombre increpó a los uniformados y enseguida unos 40 simpatizantes atacaron a los policías con botellazos, insultos y golpes. Los efectivos pidieron apoyo a una unidad táctica motorizada y lograron detener a dos de los participantes.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur por infracción al artículo 53 del Código Contravencional porteño. Después, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad les prohibió el acceso a los estadios por dos años, y la Nación replicó ahora esa decisión en todo el territorio. Para justificar las medidas, el Ministerio sostuvo que es necesario “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva”. Los tres sancionados quedaron registrados en el programa Tribuna Segura. Las restricciones están vigentes desde el 13 de noviembre, cuando se firmaron las resoluciones.

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