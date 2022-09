Las sectas: un tema que domina en el streaming

En un contexto en el que las sectas han vuelto a dominar la agenda informativa, no sorprende que la serie más vista en la Argentina sea “El diablo en Ohio”, estrenada el 2 de septiembre en Netflix y que repitió el éxito de otros países. La historia gira en torno a una misteriosa joven que logró huir de una secta adoradora del diablo que pretendía sacrificarla, y es bien recibida por una psiquiatra. A la terapeuta no le faltan sus propios traumas y conflictos anclados en un pasado no menos demoníaco, lo que espeja a ambos personajes y desestabiliza el entorno familiar de la médica.