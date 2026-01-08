3 ejercicios que tenés que hacer para comenzar el día si tenés más de 50 años + Seguir en









Empezar el día con un buen entrenamiento puede hacer una enorme diferencia en el bienestar corporal y mental.

Los ejercicios matutinos pueden contribuir enormemente a mejorar la salud. Imagen: Freepik

Comenzar el día con unos minutos de ejercicios puede tener un impacto positivo en el cuerpo, la mente y, especialmente, en el humor y los niveles de energía para afrontar las tareas diarias. Para las personas mayores de 50 años, una rutina matinal sencilla puede ayudar a activar la circulación, mejorar la movilidad y despejar la sensación de somnolencia tras levantarse.

Mover el cuerpo al despertar contribuye también a mejorar la claridad mental y prepara el organismo para el día, sin necesidad de recurrir al café u otros estimulantes. En lugar de eso, integrar pequeños ejercicios que trabajen diferentes grupos musculares puede hacer que te sientas más despierto y con mejor disposición desde temprano.

Push up sencillos Uno de los ejercicios más importantes para empezar la mañana de la mejor manera. Imagen: Freepik Rutina sencilla y ejercicios cortos: el entrenamiento que activa tu día Para empezar el día con energía, aquí tenés tres ejercicios breves y efectivos recomendados para mayores de 50 años. Cada uno puede hacerse en pocos minutos y no requiere equipamiento especial; lo importante es mantener un ritmo cómodo y concentrarte en la técnica.

Push-up sencillo en secuencia Esta versión adaptada de las flexiones trabaja la parte superior del cuerpo, activa la musculatura intercostal y mejora la circulación hacia el cuello y la cabeza. Se inicia en posición de flexión, formando un pequeño rombo con las manos por encima de la línea de la clavícula.

Realizar de tres a cinco repeticiones, luego separar las manos al ancho de los hombros para otras pocas repeticiones y, finalmente, abrir los brazos todo lo posible para completar la secuencia. Si es necesario, apoyar las rodillas para mayor comodidad.

Paso de boxeo Perfecto para activar la coordinación y elevar suavemente la frecuencia cardíaca. Realizar pequeños saltos suaves abriendo y cerrando las piernas mientras se rota ligeramente la cadera hacia un lado y luego hacia el otro. Mantener la mirada al frente y hacer este movimiento durante 40–45 segundos antes de descansar brevemente y repetir. Respiración abdominal Sentarse con la espalda recta y enfocar la atención en la respiración profunda. Inhalar por la nariz llenando al máximo los pulmones y luego contraer los abdominales de forma rápida para expulsar el aire. Repetir varias veces. Este ejercicio no solo moviliza el diafragma, sino que también ayuda a despejar la somnolencia matinal y a activar el sistema nervioso.

Temas Ejercicios

Fitness