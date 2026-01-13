Con el avance de la edad, sostener la fuerza muscular y el equilibrio deja de ser una cuestión estética y pasa a convertirse en una inversión directa en salud. En ese escenario, el yoga aparece como una disciplina accesible que permite trabajar movilidad, postura y estabilidad sin impactos ni exigencias extremas.
4 posiciones de yoga para personas +50 para ganar fuerza, flexibilidad y equilibrio
Una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo, mejorar la movilidad y prevenir caídas con rutinas simples que no requieren experiencia previa.
-
Solo 20 minutos: la rutina de entrenamiento que promete un abdomen plano
-
Además del entrenamiento: los consejos para adelgazar sin pasar hambre después de los 60 años
Especialistas en longevidad destacan que la práctica regular de yoga en adultos mayores contribuye a reducir el estrés, mejorar el descanso y acompañar tratamientos vinculados a patologías crónicas. La clave está en elegir posturas simples, adaptables y guiadas, que puedan incorporarse a la rutina semanal sin riesgos.
Posiciones de yoga recomendadas para mayores de 50 años
Estas cuatro posturas se destacan por su bajo nivel de dificultad y por los beneficios concretos que aportan a fuerza, flexibilidad y equilibrio.
Todas pueden realizarse en casa y adaptarse según las posibilidades de cada persona.
Postura de la montaña (Tadasana)
- Mejora la alineación corporal y la conciencia postural.
- Favorece la circulación sanguínea y reduce molestias en la espalda.
- Funciona como base para trabajar el equilibrio de forma segura.
Postura del niño (Balasana)
- Alivia tensiones acumuladas en hombros y zona lumbar.
- Estira suavemente caderas, muslos y tobillos.
- Induce un estado de relajación que ayuda a combatir el estrés y la fatiga.
Postura del árbol (Vrikshasana)
- Entrena el equilibrio y fortalece las piernas.
- Mejora la concentración y la estabilidad mental.
- Puede realizarse con apoyo externo hasta ganar confianza.
Postura del gato (Marjaryasana)
- Mantiene la columna flexible y previene rigideces.
- Fortalece la musculatura dorsal y mejora la postura.
- Resulta ideal para quienes pasan muchas horas sentados.
- Temas
- Entrenamiento
Dejá tu comentario