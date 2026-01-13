4 posiciones de yoga para personas +50 para ganar fuerza, flexibilidad y equilibrio + Seguir en









Una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo, mejorar la movilidad y prevenir caídas con rutinas simples que no requieren experiencia previa.

A partir de los 50 años, el yoga se consolida como una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo Imagen: Freepik

Con el avance de la edad, sostener la fuerza muscular y el equilibrio deja de ser una cuestión estética y pasa a convertirse en una inversión directa en salud. En ese escenario, el yoga aparece como una disciplina accesible que permite trabajar movilidad, postura y estabilidad sin impactos ni exigencias extremas.

Especialistas en longevidad destacan que la práctica regular de yoga en adultos mayores contribuye a reducir el estrés, mejorar el descanso y acompañar tratamientos vinculados a patologías crónicas. La clave está en elegir posturas simples, adaptables y guiadas, que puedan incorporarse a la rutina semanal sin riesgos.

Yoga Imagen: Freepik Posiciones de yoga recomendadas para mayores de 50 años Estas cuatro posturas se destacan por su bajo nivel de dificultad y por los beneficios concretos que aportan a fuerza, flexibilidad y equilibrio.

Todas pueden realizarse en casa y adaptarse según las posibilidades de cada persona.

Postura de la montaña (Tadasana) Mejora la alineación corporal y la conciencia postural.

Favorece la circulación sanguínea y reduce molestias en la espalda.

Funciona como base para trabajar el equilibrio de forma segura. posemontaña Postura del niño (Balasana) Alivia tensiones acumuladas en hombros y zona lumbar.

Estira suavemente caderas, muslos y tobillos.

Induce un estado de relajación que ayuda a combatir el estrés y la fatiga. postura-del-nino-yoga Postura del árbol (Vrikshasana) Entrena el equilibrio y fortalece las piernas.

Mejora la concentración y la estabilidad mental.

Puede realizarse con apoyo externo hasta ganar confianza. arbolyoga Postura del gato (Marjaryasana) Mantiene la columna flexible y previene rigideces.

Fortalece la musculatura dorsal y mejora la postura.

Resulta ideal para quienes pasan muchas horas sentados. gato-yoga1-k7MH-U1501022580705SEH-1248x1248@MujerHoy

