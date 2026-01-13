SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 23:30

4 posiciones de yoga para personas +50 para ganar fuerza, flexibilidad y equilibrio

Una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo, mejorar la movilidad y prevenir caídas con rutinas simples que no requieren experiencia previa.

A partir de los 50 años, el yoga se consolida como una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo

Imagen: Freepik

Con el avance de la edad, sostener la fuerza muscular y el equilibrio deja de ser una cuestión estética y pasa a convertirse en una inversión directa en salud. En ese escenario, el yoga aparece como una disciplina accesible que permite trabajar movilidad, postura y estabilidad sin impactos ni exigencias extremas.

Especialistas en longevidad destacan que la práctica regular de yoga en adultos mayores contribuye a reducir el estrés, mejorar el descanso y acompañar tratamientos vinculados a patologías crónicas. La clave está en elegir posturas simples, adaptables y guiadas, que puedan incorporarse a la rutina semanal sin riesgos.

Posiciones de yoga recomendadas para mayores de 50 años

Estas cuatro posturas se destacan por su bajo nivel de dificultad y por los beneficios concretos que aportan a fuerza, flexibilidad y equilibrio.

Todas pueden realizarse en casa y adaptarse según las posibilidades de cada persona.

Postura de la montaña (Tadasana)

  • Mejora la alineación corporal y la conciencia postural.
  • Favorece la circulación sanguínea y reduce molestias en la espalda.
  • Funciona como base para trabajar el equilibrio de forma segura.
posemontaña

Postura del niño (Balasana)

  • Alivia tensiones acumuladas en hombros y zona lumbar.
  • Estira suavemente caderas, muslos y tobillos.
  • Induce un estado de relajación que ayuda a combatir el estrés y la fatiga.
postura-del-nino-yoga

Postura del árbol (Vrikshasana)

  • Entrena el equilibrio y fortalece las piernas.
  • Mejora la concentración y la estabilidad mental.
  • Puede realizarse con apoyo externo hasta ganar confianza.
arbolyoga

Postura del gato (Marjaryasana)

  • Mantiene la columna flexible y previene rigideces.
  • Fortalece la musculatura dorsal y mejora la postura.
  • Resulta ideal para quienes pasan muchas horas sentados.
gato-yoga1-k7MH-U1501022580705SEH-1248x1248@MujerHoy

