El secreto mejor guardado a 2 horas de CABA: playas de arena, pasajes subterráneos y un rincón lleno de color

Podes encontrar naturaleza, historia y arte urbano en una ciudad bonaerense ideal para organizar una salida de fin de semana cerca de Buenos Aires.

A unas dos horas en auto desde CABA, San Pedro te espera con distintas propuestas para quienes buscan una escapada corta sin tener que irse muy lejos. La ciudad cuenta con paisajes hermosos sobre el río Paraná, recorridos históricos y rincones intervenidos con arte.

Durante la visita se puede caminar por la costanera, recorrer las estructuras antiguas que se remontan al desarrollo portuario y ferroviario, descubrir escaleras llenas de color y terminar el día con un picnic frente al agua.

San Pedro se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en una alternativa para quienes buscan descansar junto al río sin tener que hacer un viaje largo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto demanda dos horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

El recorrido consiste en agarrar la Autopista Panamericana por el Acceso Norte y seguir por la Ruta Nacional 9 en dirección a San Nicolás. El ingreso a San Pedro se encuentra a la altura del kilómetro 170. Además de sus espacios naturales, la ciudad cuenta con restaurantes, cafeterías y panaderías donde se pueden probar pescados de río, productos regionales y elaboraciones de pastelería artesanal.

Entre los puntos más llamativos del recorrido urbano se encuentran varias escaleras intervenidas con colores y mosaicos. Algunas de las más conocidas son:

Las escaleras intervenidas con colores y mosaicos son uno de los paseos más llamativos de la ciudad.

Escalera de las Flores

Escalera de los Pescadores

Escalera de los Colores

Estos espacios se convirtieron en paradas obligatorias para todos aquellos que recorren la ciudad a pie. Además, la propuesta te permite aprovechar el paseo por las calles de San Pedro para sacar las mejores fotografías y disfrutar de recorridos por distintos sectores del centro y la zona costera.

El Paseo de los Túneles permite conocer parte del pasado portuario y ferroviario de la localidad. Gentileza - The Travel Voice

Paseo de los Túneles y patrimonio: un viaje a la historia del puerto

El Paseo de los Túneles cuenta con estructuras subterráneas antiguas y pasajes que remontan al crecimiento productivo, portuario y ferroviario de San Pedro. El movimiento de mercaderías a través del puerto fue fundamental en el desarrollo de la localidad y todavía forma parte de su patrimonio.

Otro de los lugares importantes de la historia y cultura local es la Casona de 1830, una construcción que está asociada a los primeros años del municipio. Antes de terminar el recorrido, la costanera te ofrece un paseo frente al Paraná, donde se puede caminar y observar el paisaje ribereño.

La playa pública ofrece arena clara y un espacio para descansar frente al Paraná. Gentileza - Pablo Zampini

Descansar en la playa pública sobre el río Paraná

Uno de los atractivos principales durante los meses de calor es la playa pública ubicada sobre el Paraná, el espacio fue inaugurado en 2021 y se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de San Pedro. Tiene acceso libre, arena clara, sombrillas de paja y vistas hacia el río.

Al encontrarse más alejada del centro, te permite pasar varias horas al aire libre, descansar junto al agua y disfrutar de los atardeceres. La playa, el patrimonio histórico, el arte urbano y la gastronomía convierte a San Pedro en una opción para quienes buscan una escapada distinta, sin irse tan lejos.