Atención adultos mayores: los ejercicios simples y necesarios para evitar caídas y entrenar el equilibrio







Con una rutina de ejercicios sencillos y accesibles se puede lograr una vida fitness sin importar la edad.

Las actividades físicas ideales para entrenar el equilibrio.

En adultos mayores, las caídas suelen ser peligrosas y, al menos un 20% de ellas, pueden ocasionar lesiones graves. Para esto es importante entrenar el equilibrio y existen ejercicios simples, accesibles y de bajo impacto ideales, sobre todo, para mayores de 65 años de edad.

Las consecuencias más graves de las caídas van desde fractura de cadera hasta lesiones en la cabeza, y según especialistas, caerse una vez, duplica el riesgo de futuras caídas. Este problema, crece con la edad y se convirtió en una problemática de la salud pública.

Entrenamiento Entrenar el equilibrio es indispensable para los adultos mayores. La importancia de entrenar el equilibrio para los adultos mayores La buena noticia es que el equilibrio puede entrenarse independientemente a la edad. Y esto funciona, sobre todo, para promover una mejor respuesta de los adultos mayores a la probabilidad de caídas. Según el grupo de trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, los mejores ejercicios combinan actividades cotidianas como ponerse de pie y sentarse, con entrenamiento funcional y de fuerza.

Los tres mejores ejercicios para entrenar el equilibrio Combinando actividades cotidianas con ejercicios de fuerza y funcionamiento se puede entrenar fuertemente el equilibrio para prevenir caídas. Entre las actividades más productivas, se destacan:

Bailar: Ya sea hacerlo sólo, como en el caso de la Zumba, o en pareja, demanda actividades motoras y sensoriales. Por lo tanto, un baile semanal mejora el equilibrio en mayor medida que los ejercicios cardiovasculares regulares. Yoga: es una buena opción para entrenar sin salir del hogar y sin exponerse al peligro de las caídas. Este tipo de actividad es más favorable en personas mayores. Los especialistas recomiendan este tipo de movimientos entre 2 y 3 veces al día. Practicar caminar sobre una línea imaginaria: se realiza pisando con un pie delante del otro pero sin tocarlo. Además, se mantienen los ojos hacia adelante. Puede utilizarse la pared como apoyo en un principio, hasta ir perfeccionando la técnica.

