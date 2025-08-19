Atención: los ejercicios claves para prevenir el dolor de cintura

Ya sea por la vejez, o por los nuevos estilos de vida, el dolor en la parte baja o la zona lumbar es cada vez más común entre las personas. Esto puede ser ocasional, o permanecer de manera crónica, afectando la calidad de vida. La buena noticia es que existen formas de prevenirlo y combatirlo con ejercicios y dieta .

Si bien sus causas pueden ser diversas, hay muchas medidas que se pueden tomar para tratar de prevenir su aparición y mejorar la salud de la columna vertebral. En caso de que exista dolor, hay tratamientos adaptables para cada situación, independientemente de la complejidad de cada caso.

Las causas del dolor lumbar pueden ser múltiples, así como las soluciones. En cualquier caso, el consejo principal es acudir a un experto en cualquier disciplina relacionada: médicos especialistas en dolor, neurocirujanos, kinesiólogos y otras. Las opciones de recuperación van desde medicamentos hasta técnicas de intervención (bloqueos, termolesiones por radiofrecuencia o neuromodulación, por ejemplo).

Además de ejercicios: la clave para evitar esta molestia

Existen otros aspectos clave para prevenir el dolor lumbar. Un punto importante es controlar el peso, porque el exceso de kilos, especialmente la grasa, incrementan la carga sobre la columna y debilitan la musculatura. Menos músculo y más peso implican más esfuerzo para otras estructuras.

Por último, una buena hidratación y alimentación contribuye fuertemente a la salud de los huesos, discos y músculos. Y en relación a este consejo, también es recomendable un buen descanso, porque el estrés y la ansiedad pueden influir de manera significativa en el aumento de los dolores, en especial en la espalda baja.