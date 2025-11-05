Atención si dormís con la luz prendida: esto puede afectar tu corazón, según la ciencia







Un estudio científico comprobó que la exposición a la luz mientras dormís puede alterar ciertas funciones del sistema cardiovascular.

Dormir con la luz prendida es malo para tu salud.

Dormir con la luz prendida puede parecer un detalle muy simple, pero la ciencia asegura que esa costumbre puede tener consecuencias graves sobre la salud del corazón. Unos investigadores encontraron un vínculo entre la exposición lumínica nocturna y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

Más allá de ser una cuestión de comodidad, la oscuridad durante el descanso cumple una función biológica fundamental. La falta de oscuridad puede alterar los ritmos internos del cuerpo y afectar procesos esenciales, como la presión arterial y la producción de hormonas.

pantallas antes de dormir (1) (1).jpg El tiempo frente a pantallas es un factor clave en la falta de sueño. ¿Por qué es riesgoso dormir con la luz prendida? Un trabajo del UK Biobank, que estudió a más de 88.000 adultos mayores de 40 años, demostró que quienes dormían con luz artificial tenían entre 45 % y 56 % más riesgo de insuficiencia cardíaca, además de una probabilidad hasta 32 % mayor de sufrir arritmias en comparación con quienes descansaban completamente a oscuras.

Los participantes usaron sensores que midieron la cantidad de luz entre la medianoche y las seis de la mañana durante casi una década. Los resultados fueron consistentes incluso al considerar variables como la edad, el nivel de actividad física o la alimentación.

La razón principal sería el ritmo circadiano, el reloj interno que regula el sueño, la temperatura corporal, el metabolismo y la presión sanguínea. La exposición a la luz, sobre todo azul o blanca, reduce la melatonina, la hormona que indica al cuerpo cuándo descansar.

Con el tiempo, ese desequilibrio puede causar aumento de la presión arterial, inflamación y estrés en el sistema cardiovascular. Cómo proteger el corazón al dormir Para preservar la salud del corazón es importante cuidar el entorno nocturno y mejorar la calidad del sueño. Los especialistas recomiendan seguir algunas medidas: Apagar televisores, celulares y computadoras al menos una hora antes de dormir.

Usar cortinas opacas o antifaces para bloquear la luz exterior.

Cambiar bombillas blancas por luces cálidas y suaves en el dormitorio.

Evitar cargar el teléfono en la mesa de luz o dejar aparatos con luces encendidas.

