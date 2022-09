Día Internacional del guacamole: opciones para disfrutar de este clásico azteca en Buenos Aires.

Nachos con guacamole

LADO V - nachos - guacamole Gastronomique

Conocido como uno de los locales más “instagrameables” de la ciudad, Lado V invita a disfrutar de su innovadora propuesta de cocina con clásicos del street-food en una versión plant-based, elaborados únicamente con hongos, vegetales, semillas, granos y superalimentos. Su menú ofrece algunos platos de inspiración mexicana como el trio de tacos con proteína vegetal estofada, cebolla brunoise, frijoles refritos, guacamole, y cilantro o sus nachos con dip de queso vegano, guacamole, pico de gallo y frijoles negros.

Para disfrutar entre panes se encuentra la burger “Full vegana” con un medallón a base de plantas de Not Co, guacamole, rodajas de tomate, pickles de cebolla morada, kimchi de mayo y cilantro. El local cuenta con un amplio salón, mesas en la vereda, una terraza y un patio con techos corredizos, todo ambientado de manera llamativa con luces de neón, murales y mucho color. También dispone de servicio de delivery y take away.

Dirección: Honduras 4969, Palermo.

Instagram: @ladov.bsas

Papas tuneadas con guacamole

Growlers - papas con guacamole Gastronomique

Growlers es el bar que combina una extensa variedad de cervezas artesanales y cócteles tirados con una propuesta de comidas amigable a todos los paladares, desde hamburguesas, sándwiches, platos de autor, picadas, empanadas hasta ensaladas y opciones vegan, veggie y sin TACC. Un plato que no falla nunca son sus papas fritas tuneadas, ideales para compartir entre varios amigos, que combinan con diferentes toppings entre los cuales destacan las papas con guacamole a base de palta, cebolla, tomate y cilantro, coronadas con huevos a la plancha y mozzarella.

Sus locales de ambientación urbana, cuentan con salones, decks, terrazas, patios y veredas adaptadas a cualquier época del año.

Direcciones: Av. Santa Fe 1430, Recoleta / Doblas 857, Caballito / Gurruchaga 1450, Palermo / El Salvador 5602, Palermo Hollywood / Cuba 2202, Belgrano / Perón 489, San Nicolás / Olleros 3450, Chacarita.

Instagram: @growlerscc

Pizza veggie con guacamole

Buenos Aires Verde - Power pizza - guacamole Gastronomique

Buenos Aires Verde es el restaurante creado por el reconocido chef Mauro Massimino que ofrece una amplia variedad de preparaciones vegetarianas, veganas y raw, hechas con ingredientes orgánicos. Entre otras cosas, en su menú pueden encontrarse diversas opciones para tapear, almorzar o cenar creadas con un ingrediente imperdible: el guacamole.

Algunos de los sugeridos son las papas asadas con salsa de tomate, queso fundido y guacamole; la hamburguesa de quinoa y mijo, compuesta por pan brioche, cebollas rehogadas, queso, mostaza y ketchup raw, huevo a la plancha, guacamole, pepinillos y coleslaw con mayonesa vegana; la Power Pizza Buenos Aires con variedad de vegetales frescos y asados, quinoa, huevo vegan, tomates secos y olivas, terminada con queso de cajú ahumado, guacamole, pepinillos, rawmesan y mayonesa vegana; y el tofu napolitano acompañado de papas asadas, quinoa con verduritas, guacamole y ensalada de hojas verdes con vegetales de estación.

Todas sus preparaciones están disponibles para degustar en su acogedor salón, vereda al aire libre, servicio de delivery o take away.

Dirección: Gorriti 5657, Palermo

Instagram: @buenosairesverde

Ribs con guacamole

Joes Grill Mexican Ribs con guacamole Gastronomique

El restaurante especializado en cocina norteamericana, Joe 's Grill, es una opción ideal para disfrutar en familia y amigos. Dentro de su variada carta podemos encontrar entradas clásicas, ensaladas, woks y pastas, pero sin dudas una de las opciones más elegidas son las ribs. En Joe’s grill tienen una amplia selección de smoked ribs entre las que se destaca la Mexican, un costillar de cerdo asado a fuego lento con topping de guacamole.

Este plato viene acompañado de cole slaw y papas fritas, sin dudas el mejor acompañamiento. Además ofrecen una super Milanesa Mexican con crema agria, guacamole, cheddar, nachos y dip de salsa picante, los clásicos nachos con guacamole, queso cheddar y salsa fileto, o también se puede optar por la Burger Mexican que se sirve con tomate, lechuga, cebolla, bacon, cheddar y guacamole.

Dirección: Av. Fondo de la Legua 340, San Isidro.

Instagram: @joesgrill.arg

Preztel con guacamole

Moisha Avocado Pretzel - guacamole Gastronomique

Con la premisa de hacer “vibrar la tradición”, Moisha Bakery se propone dar a conocer a cada vez más personas los sabores de la tradicional cocina judía, con una vuelta de tuerca que sorprende y deleita. Su oferta de pastelería incluye originales pretzels tanto dulces como salados con ocho opciones para elegir entre las que se encuentra el Avocado Pretzel, con guacamole, huevo poché y queso crema. Se puede consumir en los locales o pedir para llevar.

Direccion: Larrea 1531, Recoleta / Manuela Pedraza 2288, Nuñez / Mercat Villa Crespo local 14, Thames 747 / 11 de Septiembre 1209, Belgrano / Diaz Colodrero 2320, Villa Urquiza.

Instagram: @moishabakery

Plant based burger con guacamole

Hierbabuena Vegan -Avocado Plant Burger - guacamole Gastronomique

En el boulevard Caseros de San Telmo, la hamburguesería y heladería Hierbabuena Vegan, ofrece un completo menú de fast good orgánico. Su carta está protagonizada por 10 variedades de burgers artesanales que no buscan emular el sabor de la carne, sino todo lo contrario: en cada bocado predomina el sabor y textura de los vegetales, como la nueva Avocado Plant Burger (medallón a base de cereales, legumbres y soja texturizada orgánica, abundante puré de palta -con limón, pimienta y sal-, mozzarella de coco, tomate, cebolla morada y mayonesa de chipotle en pan brioche).

Sale acompañada de papas fritas, con la opción de cambiar por pan gluten free. Otra opción de la casa con toques de la cocina mexicana son sus nachos Crazy, hechos con tortilla de maíz, carne vegetal de soja texturizada orgánica, guacamole, cheddar vegano, cebolla morada y cilantro. Una propuesta diferente y nutritiva para disfrutar en su local de espíritu descontracturado con mesas al aire libre o para pedir para llevar.

Dirección: Av. Caseros 466, San Telmo, CABA

Instagram: @hierbabuenavegan

Salmón y guacamole

Nozomi - Isobe Ague - guacamole Gastronomique

Nozomi, ubicado en el histórico Mercado de los Carruajes, ofrece un viaje por la cocina tradicional japonesa a través de su propuesta omakase. El concepto muestra un lugar "sin carta" con una versión de la comida callejera de Japón con toques gourmet y elaborada con pesca e ingredientes del día.

Desde su barra salen platos realizados al momento y por recomendación del chef para los comensales. Para los cautivos de esta gastronomía se recomienda el Isobe Ague, un plato fresco con el salmón y guacamole como protagonista. Se trata de láminas de salmón envueltas en alga nori y tempurizadas acompañadas de un centro de guacamole especiado con un poco de salsa tabasco; para terminarlo se le agregan salsa teriyaki, miel de maracuyá y ponzu.

Dirección: Av. Alem 850, Mercado de los Carruajes, Retiro.

Instagram: @nozomi.ryori

Chicken fingers con guacamole

Blossom - Chicken fingers - guacamole Gastronomique

Blossom es el restaurante & cafetería que se ha destacado con sus cuatro sedes en Zona Norte (Olivos, Martínez, San Isidro y San Fernando). En sus locales ofrece una propuesta gastronómica cargada de diversas opciones en desayunos, cafetería, pastelería, panadería, almuerzos y meriendas elaborados con productos de alta calidad y con técnicas 100% artesanales.

En la carta destacan las imperdibles entradas como los chicken fingers, unas crujientes supremas de pollo rebozadas en cereales y mix de semillas, servidas con salsa cheddar y guacamole.

Direcciones: Edison 10 (Martínez), Av. Maipú 2501 (Olivos), Av. Libertador 16246 (San Isidro), Constitución 1002 (San Fernando)

Instagram: @blossom.resto

Tacos con guacamole

BOCHA - tacos ribs al rio - guacamole (chica) Gastronomique

BOCHA es el paseo gastronómico a cielo abierto donde convergen sabores variados y diversión para todas las edades. En el lugar destacan más de 14 propuestas gastronómicas bajo la curaduría de Narda Lepes, que ofrecen comida rica de verdad y coctelería de autor en el Campo Argentino de Polo, en pleno Palermo. Allí figuran las tentadoras opciones de "Ribs al Río", un lugar que presenta preparaciones con la inconfundible fusión tex-mex.

Entre sus opciones destacan las Pulled pork bites, unas croquetas de cerdo ahumado y deshilachado acompañadas de salsa BBQ artesanal y guacamole. Además, ofrecen los tacos de Cochinita Pibil, tacos tradicionales de la región de Yucatán con cerdo desmechado servido en tortillas de maíz nixtamalizadas con salsa de guacamole, cebolla morada y cilantro. Estas delicias pueden disfrutarse en los espacios al aire libre de este paseo gastronómico, todos los sábados y domingos de 12 a 19 hs.

Dirección: Av. del Libertador 4096, Palermo

Instagram: @bochapolo