Café de especialidad en Buenos Aires: una guía para descubrir nuevas cafeterías

Nuevos espacios, sabores y métodos de preparación se multiplican por la Ciudad y ofrecen alternativas para quienes buscan salir de la propuesta clásica de todos los días.

Buenos Aires atraviesa un momento de expansión de la cultura cafetera , con propuestas que van mucho más allá del tradicional café con leche. En distintos barrios, las nuevas cafeterías apuestan por granos de distintos orígenes, métodos de filtrado y preparaciones especiales, mientras los baristas ganan protagonismo en una escena que invita a descubrir nuevos sabores y formas de disfrutar una de las bebidas más elegidas por los porteños.

El café de especialidad es el corazón de Negro y uno de los pilares que definieron su identidad desde sus comienzos. La marca trabaja exclusivamente con granos seleccionados de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, elegidos por su calidad y perfil sensorial y tostados en Fuego Tostadores, su propio tostadero creado en 2019, desde donde actualmente abastece a más de 300 cafeterías de todo el país.

Esta búsqueda por el origen, la trazabilidad y la precisión en cada etapa de elaboración fue clave para posicionar a Negro como uno de los grandes referentes del café de especialidad argentino y alcanzar el reconocimiento internacional: en 2025 fue seleccionada entre las 100 mejores cafeterías del mundo y volvió a integrar este prestigioso ranking en su edición 2026. En su carta conviven clásicos como espresso, cappuccino y flat white con propuestas más lúdicas como el coffee tonic con almíbar de naranja, el mocaccino caramel y el affogato con helado de sambayón crocante, además de filtrados preparados en Fellow, una propuesta que permite apreciar en profundidad los distintos perfiles de sus granos.

Bilbo Café tiene entre sus principales atractivos a Merlín, un blend propio elaborado con granos de Antioquia, Colombia, variedad Caturra, que se distingue por sus notas de nuez y cacao, acidez media y cuerpo medio/alto. La carta reúne 28 variedades de café, desde clásicos como ristretto, latte, lungo, macchiato y cappuccino hasta opciones más originales, como el Nutelatte, con espresso, leche y Nutella. Entre las alternativas frías se destacan el Cold Brew & Lemon, un café filtrado con limón que se macera durante 48 horas, y el Affogato, que combina espresso, helado de pistacho y almendras tostadas.

Para acompañar, Bilbo propone una selección de pastelería donde sobresalen sus reconocidas cakes, entre ellas la Key Lime Pie o la Chocobilbo, su propia versión de la clásica chocotorta. En su carta, también ofrece opciones saladas durante todo el día, pensadas para acompañar una taza de café en distintos momentos. La propuesta incluye combos de merienda y una nueva sección Keto, que suma alternativas como el tostado americano y el avocado toast, ideales para quienes buscan opciones más livianas sin resignar sabor.

BILBO CAFÉ.

CAFÉ FUNDADOR EN LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO

Las Medialunas del Abuelo cuenta con un formato de cafetería presente en cerca de 30 sucursales de CABA, Gran Buenos Aires, AMBA y Mendoza, donde la propuesta combina café y panadería para disfrutar en el local o mediante take away. En estos espacios, el café se prepara con café Fundador y máquinas espresso gastronómicas, pensadas para obtener una extracción consistente y acompañar distintos momentos del día. La carta incluye las variedades clásicas de cafetería, como espresso, café con leche y cappuccino, además de otras preparaciones como latte. Una de las combinaciones más elegidas es el café acompañado por las tradicionales medialunas de manteca, que también se ofrecen en promociones para llevar.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO.

Para quienes consumen café en movimiento, la marca incorporó además vasos reutilizables para take away. La propuesta gastronómica funciona como complemento del café: medialunas de manteca y grasa, facturas, alfajores de maicena, budines y otras especialidades de panadería permiten armar desayunos y meriendas tanto en el salón como para llevar.

IMPRONTA JAPONESA EN ZULU HAUS

En Zulu Haus el café forma parte de una experiencia atravesada por la pausa, la hospitalidad y la conexión, en una casona centenaria ubicada en La Lucila. Los baristas de esta cafetería de impronta japonesa trabajan con granos cuidadosamente seleccionados y distintos métodos de extracción, desde espresso hasta filtrados V60 y Origami, y asesoran a cada visitante según sus preferencias de intensidad, origen y perfil de sabor.

Dirección: Salvador Debenedetti 635, La Lucila.

La carta combina clásicos como flat white, cappuccino y latte con creaciones de temporada como el flat sésamo, preparado con sésamo tostado, tahini y miel, y el americano caramelito, con almíbar de dátiles y canela y ralladura de naranja. La propuesta también contempla leches vegetales, entre ellas una leche de almendras elaborada en la propia casa.

Zulu Haus.

INSPIRACIÓN ITALIANA EN CIRO

En Ciro, la cafetería y restaurante de inspiración italiana con locales en Palermo y Puerto Madero, el café de especialidad se trabaja junto a Modo Barista Coffee Roasters, con granos seleccionados de Brasil que despliegan notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Preparados en máquinas La Marzocco de Florencia, los cafés abarcan desde clásicos como ristretto, espresso, macchiato, latte y flat white hasta opciones más originales como el matcha latte, el affogato con gelato artesanal de receta italiana —disponible en sabores como vainilla, sambayón y pistacho— y el cookie latte, servido con masa de cookie casera. Cada taza se acompaña con un mini brownie de cortesía, aunque también puede combinarse con las tortas XL de la casa o con especialidades de pastelería italiana como sfogliatella, cornetto y cannoli siciliano.

EXPERIENCIA AMPLIADA EN KOKO BAO CAFÉ/BAR

En Koko Bao Bar, la marca que popularizó los baos en Buenos Aires, la propuesta de Bao café/bar amplía la experiencia de su local de Palermo con una carta que combina café, panadería y pastelería con guiños a la cultura asiática.

Direccion: Arévalo 1501, Palermo.

Entre las opciones se destacan el Kokolate, un chocolate caliente coronado con marshmallow flambeado; el esponjoso cheesecake japonés con salsa de frutos rojos; el flat croissant, caramelizado y crocante, y el budín de limón con crema, acompañado por crema batida y crema de limón. Para quienes prefieren opciones saladas, aparece el Tostabao, un bao tostado relleno de lomito y queso con manteca de sweet chilli, también disponible en versión vegetariana.

MODO BARISTA EN ALICIA Y EL GATO

En Alicia y el Gato, la carta es all day, pero la merienda juega fuerte con cafetería de especialidad de origen colombiano de Modo Barista y pastelería artesanal. La barra reúne 13 opciones de café, entre los que se encuentran clásicos como cappuccino, macchiato, mocca y affogato. Entre los más particulares está el café Magic, preparado con doble shot de café y leche en sodín (150 ml), o el latte con jarabe de caramelo, coco o pistacho.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

También hay versiones frías como ice flat white, ice espresso tonic o frappé. Para acompañar, la vitrina despliega tortas en porciones generosas como Alicia, una carrot cake con cremoso de queso y vainilla, caramelo y frosting de cream cheese, o Tiempos Mágicos, de cacao, dulce de leche, chocolate y frutos rojos. También hay panificados de producción propia que aparecen en distintas preparaciones, desde sándwiches y croissant prensado hasta el avocado toast. Todo se disfruta en un escenario que juega con el universo de Alicia, entre pisos ajedrezados, pasadizos, paredes cubiertas de flores y detalles que llegan hasta el mobiliario, la vajilla y la presentación de los platos.

PUERTO BLEST EN BIASATTI COLEGIALES

En línea con el crecimiento del café de especialidad en Buenos Aires, Biasatti amplía su propuesta gastronómica con la apertura de Pastificio Centrale, su nuevo espacio en Colegiales. El local, desarrollado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, combina la producción y venta de pastas artesanales premium con una cafetería que trabaja con granos seleccionados de Puerto Blest, provenientes de Guatemala.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

La propuesta suma cafeteras italianas, molinillos alemanes y una carta que incluye desde espresso, ristretto y americano hasta latte, iced coffee y affogato, acompañados por una variedad de productos de pastelería de elaboración propia. Con este formato, la marca busca capitalizar el auge de los cafés de especialidad y ampliar las ocasiones de consumo, desde el desayuno y la merienda hasta el take away, dentro de un concepto que combina calidad premium y precios accesibles.