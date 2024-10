Cómo ahorrar tiempo y espacio: el novedoso sistema japonés para colgar la ropa

La explicación de la influencer

Presentando su novedosa metodología, Fanny, la influencer, expresó: "Porque o no tienes exterior, no tienes secadora, tu interior es estrecho, simplemente no te gusta tender la ropa afuera, esta técnica, llegada directamente de Japón, es muy inteligente y vale la pena probarla”.

"Personalmente lo adopté enseguida. Muy práctico en invierno, la ropa se seca mucho más rápido y la gran ventaja es que permite obtener ropa mucho menos arrugada", manifestó.

Unenanaorganisee secado ropa.jpg La explicación de Fanny en sus redes sociales. Instagram

Para concluir, enseñó: "Si es posible, cuelga la ropa en dirección opuesta a la entrada de la habitación, para que no entre aire húmedo en la tela y recuerda ventilar tu habitación para limitar la humedad. En cuanto a las sábanas, puedes colgar una en el perchero y otra detrás de una puerta por ejemplo”.

Algunos trucos extra

Para obtener mejores resultados, Fanny recomienda utilizar perchas finas, delgadas y uniformes, no de metal, sino preferiblemente de madera o plástico, dado que estos materiales son suaves y evitan que la ropa se marquen. Además, es importante colocar el perchero en un lugar bien ventilado y protegido de la luz solar directa.

No obstante, se debe lavar y secar correctamente la ropa, y de concretar esto existen nuevas estrategias para esquivar la obligación del planchado. Para eso, la elección de los tejidos es fundamental, es decir, seleccionar telas que tiendan a arrugarse menos, como puede ser el poliéster o las mezclas de algodón y la tela anterior.

Por supuesto, el secado influye mucho también, y algo fundamental es evitar dejar la ropa húmeda en el lavarropas por un lapso prolongado, porque esto hace que aparezcan más arrugas.

También es ideal estirar suavemente la ropa al momento de tenderla, en lo posible colocándola en un lugar bien ventilado.

El vapor es otro elemento clave para anular los arrugados sin que se necesite planchar, como una técnica más específica. Para eso se puede aprovechar la ducha, colgando la ropa en el baño mientras tanto, o usar un vaporizador.