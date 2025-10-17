Cómo cocinar castañas en el microondas: el paso a paso para prepararlas en casa

Este fruto seco, con su cáscara dura y su interior suave, es sinónimo de tradición, calor y hogar.

Cocinar castañas en casa es uno de esos pequeños placeres que anuncian la llegada del otoño . El problema es que no siempre están las ganas o el tiempo de prender el horno o esperar a que se hagan en la sartén. Por suerte, existe una alternativa rápida, limpia y sin humo que es mucho más práctica: el microondas .

Este fruto seco, con su cáscara dura y su interior suave, es sinónimo de tradición, calor y hogar . Hoy en día las castañas son un ingrediente versátil que puede elevar cualquier plato otoñal, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado.

Las castañas frescas tienen mucha agua. Por eso, al calentarse, el vapor que se genera en su interior puede hacerlas estallar si no tiene por dónde salir. La solución es sencilla: hacerles un pequeño corte antes de cocinarlas.

Con un cuchillo bien afilado, se debe hacer una incisión en forma de cruz en la parte superior de cada castaña, atravesando no solo la cáscara dura, sino también la piel interna. Este gesto simple no solo previene accidentes, sino que además facilita el pelado posterior .

El siguiente paso es disponerlas en un recipiente apto para microondas, en una sola capa. Si se trata de una gran cantidad, conviene cocinarlas en tandas, para asegurar una cocción pareja.

Antes de llevarlas al microondas, se recomienda verter un pequeño chorro de agua en el fondo del recipiente. No es necesario que las castañas queden cubiertas: con algo de humedad alcanza para generar vapor y reproducir un efecto similar al del clásico asado al horno, pero en una fracción del tiempo.

El recipiente debe cubrirse con una tapa para microondas o, en su defecto, con film plástico perforado, que permita la salida del vapor sin provocar salpicaduras.

Con todo listo, se programa el microondas a máxima potencia y se cocinan entre 4 y 5 minutos. El tiempo exacto dependerá del tamaño de las castañas y de la potencia del equipo, por lo que se aconseja controlar el punto a partir del minuto cuatro.

Estarán listas cuando la cáscara exterior y la piel interna se hayan abierto ligeramente. Si aún no están del todo tiernas, se puede continuar la cocción en intervalos de 30 segundos, hasta obtener la textura buscada.

Una vez cocidas, es importante dejarlas reposar unos minutos. El vapor residual contribuirá a que la piel se despegue con mayor facilidad y, además, evitará posibles quemaduras al manipularlas.