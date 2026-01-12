La heladería argentina que se ubicó entre las cuatro mejores del mundo + Seguir en









De acuerdo a la clasificación de Taste Atlas, “Cadore” se llevó el cuarto lugar y otras dos helederías argentinas ocupan el top 100.

El ranking Taste Atlas es una clasificación global de comidas y productos culinarios, creada por un sitio web que funciona como una "enciclopedia de sabores".

El ranking anual de Taste Atlas eligió a tres heladerías argentinas entre las 100 mejores del mundo. El cuarto lugar se lo llevó "Cadore", consolidándose como la mejor de Sudamérica. En la clasificación, también se destacaron “Rapanui” y “Scannapieco”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los dos primeros puestos los ganaron las heladerías italianas llamadas "Vivoli" y "Baliani". Mientras que, el tercer lugar pertenece a "Angelo Brocato" de EEUU. " Rapanui" y "Scannapieco" lograron entrar en el exclusivo Top 50 ocupando los puestos 24 y 47 respectivamente.

La heladería argentina "Cadore" en el cuarto puesto del ranking de Taste Atlas La historia de la heladería "Cadore" comienza en un pueblo de 441 habitantes en Italia: Cibiana di Cadore, en la provincia de Belluno. Cuando Silvestre Olivotti llegó a Argentina en 1947 escapando de la guerra, como la mayoría de los italianos que vinieron al país en esa época.

En 1957 inauguró, junto con su esposa, Delia Saladino, la empresa "Cadore". Hoy, se encuentra en la avenida más famosa de Buenos Aires, la Avenida Corrientes, y rompe las fronteras del éxito.

Taste Atlas El ranking Taste Atlas es una clasificación global de comidas y productos culinarios, creada por un sitio web que funciona como una "enciclopedia de sabores", combinando calificaciones de usuarios reales para generar listados de los mejores del mundo.

Temas Argentina

Ranking

Mundial

Sudamérica