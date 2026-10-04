De la gastronomía familiar, pasando por proyectos culturales hasta los panini napolitanos: la historia de Lea Di Giovanni en Palermo + Agregar ámbito en









Lea Di Giovanni creció en una familia vinculada desde hace 38 años con la gastronomía en Zona Oeste y luego desarrolló proyectos relacionados con la música, el arte y los espacios culturales. Después de un viaje a Italia que despertó su interés por los panini napolitanos, creó El Rey del Panini, una propuesta que hoy combina gastronomía, música y entretenimiento en Los Arcos de Palermo.

El espacio exterior de La Mala cuenta con parque, canchas de tejo, una fuente de los deseos y un escenario, mientras que la programación suma música en vinilo y DJ sets de Italo disco los viernes y sábados. Prensa

La historia de El Rey del Panini comienza antes de que existiera el local. Los padres de su creador, Lea Di Giovanni, comenzaron en Zona Oeste con un servicio de entregas a domicilio y caterings que fue el primer contacto de Di Giovanni con la cocina, la producción y el funcionamiento de un negocio gastronómico.

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En 2018 creó Local Support, un proyecto que vinculó gastronomía y cultura y que tuvo, entre sus actividades, lanzamientos de videoclips, exposiciones, presentaciones y encuentros con artistas.Antes y durante ese proceso también participó de Radio Bombay y Bombay Streaming Bar, proyectos relacionados con la música y los formatos de transmisión. Ese recorrido fue combinando dos universos que hoy aparecen nuevamente en El Rey del Panini: por un lado, la gastronomía; por otro, la producción de contenidos, la música y los espacios de encuentro.

El origen concreto del nuevo proyecto, sin embargo, se relaciona con un viaje a Italia. Allí Di Giovanni conoció de cerca la presencia del panini en la vida cotidiana —particularmente en Nápoles— y comenzó a pensar cómo trasladar ese formato a Buenos Aires. La idea no consistía solamente en reproducir una preparación italiana, sino en desarrollar una carta que pudiera incorporar productos locales y referencias argentinas.

El origen concreto del nuevo proyecto se relaciona con un viaje a Italia. Allí Di Giovanni conoció de cerca la presencia del panini en la vida cotidiana. Prensa El resultado se instaló en Los Arcos de Palermo, dentro de La Mala, en el Arco 4 del Paseo de La Infanta. El proyecto tiene como eje los paninis de inspiración italiana y suma pizzas estilo New York (Pepperoni, Margarita, Bacon, Cuatro Quesos, Hongos y Mortadela) y Detroit (masa más gruesa y queso fundido, con alternativas como Six Cheese, Veggie y Pepperoni), además de productos para compartir. El espacio funciona los jueves, viernes y sábados por la noche y se integra a la programación del bar.

La elaboración tiene un componente visible: el pan se produce en el propio espacio y los paninis y pizzas se preparan en el momento, a la vista del público. Para la carta se utilizan fiambres y quesos de proveedores como Las Dinas, Bocatti, Don Ramón e Iltano. También existe un formato Libre, que permite seleccionar ingredientes y armar el panini según la elección de cada comensal.

Destacan el Clásico (mortadela con pistachos, stracciatella, pasta de pistachos y oliva); el Lavoratore (alternativa vegetariana con parmesano, berenjenas encurtidas, tomates secos y oliva) y el Afumicato (lomo ahumado con pimienta, pesto de albahaca, tomates secos y mozzarella fiordilatte).Aparece, además, el Doguito, que lleva asadito argentino, tomates confitados, morrones asados, cebolla quemada, lechuga, ajíes y mayonesa de chimichurri. La idea no consistía solamente en reproducir una preparación italiana, sino en desarrollar una carta que pudiera incorporar productos locales y referencias argentinas. Prensa La elaboración surgió de un intercambio con Narda Lepes, que participó del proceso creativo de esta combinación. El proyecto mantiene la conexión con la música que acompañó buena parte del recorrido de Di Giovanni. El espacio exterior de La Mala cuenta con parque, canchas de tejo, una fuente de los deseos y un escenario, mientras que la programación suma música en vinilo y DJ sets de Italo disco los viernes y sábados. Los jueves se incorpora Jueves x Aperol. Así, el nuevo proyecto funciona en el cruce que reúne distintos momentos de la trayectoria de su creador: la gastronomía que conoció desde su familia, el interés por Italia y el panini, y los años dedicados a proyectos vinculados con la música y la cultura. Dirección: Av. Libertador 3883, Arco 4 de La Mala, Paseo de La Infanta, Palermo.

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