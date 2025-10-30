Del debate digital al fuego real: el asado y el ahumado se enfrentan en Costanera Norte







Una conversación en redes derivó en uno de los eventos gastronómicos más esperados de la temporada: Ribs al Río y Locos X el Asado se medirán cara a cara en un duelo que promete definir una vieja disputa argentina por el reinado del fuego.

Lo que empezó como un intercambio en redes sociales entre dos referentes del mundo parrillero —Ribs al Río y Locos X el Asado— se transformó en una competencia real que reunirá a fanáticos del asado, los ahumados y la buena carne en la Costanera Norte. El próximo 8 de noviembre, ambos equipos protagonizarán un evento inédito en el país: “Asado vs. Ahumados”, un desafío abierto al público donde los asistentes podrán degustar, comparar y votar por su favorito.

El origen del enfrentamiento fue tan espontáneo como inevitable. Todo comenzó con un posteo de Ribs al Río sobre su corte insignia, el brisket, una preparación clásica del smokehouse texano que despertó la reacción inmediata de Locos X el Asado, quienes respondieron recordando que en Argentina se lo conoce como tapa de asado. El intercambio se volvió viral, sumó miles de comentarios y encendió un debate que trasciende las redes: ¿Qué fuego manda, el del asador criollo o el del ahumador texano?

Ribs al Río - Costanera Norte Así nació la idea de llevar la discusión al terreno real, con una propuesta que combina espectáculo, pedagogía y experiencia gastronómica. Durante la jornada, los visitantes podrán presenciar el trabajo de los cocineros en vivo, conocer técnicas de cocción y disfrutar de los dos protagonistas del día: el sándwich de brisket de Ribs al Río y el sándwich de vacío de Locos X el Asado, ambos acompañados por papas fritas y bebida. La consigna es simple: probar, comparar y votar.





Más allá de la competencia, el evento celebra la pasión compartida por el fuego y la carne, un lenguaje universal que une tradiciones, estilos y generaciones. Tanto Ribs al Río —referente local de la cocina texana y el arte del ahumado— como Locos X el Asado —la comunidad digital más grande del país dedicada al ritual parrillero— representan dos caras de una misma cultura: la de cocinar lento, con dedicación y respeto por el producto.

La cita será el sábado 8 de noviembre desde las 12 a las 00 h, en la sede de Ribs al Río Costanera Norte, donde se espera una experiencia completa con cocción en vivo y charlas durante toda la jornada. Las entradas a $32 000 se venden en forma anticipada a través de Passline e incluyen ambos sándwiches, papas fritas, bebida y la posibilidad de votar.

En tiempos donde las redes multiplican los debates, este enfrentamiento propone una resolución distinta: que la gente decida con el paladar quién gana. El resultado, que se conocerá al final del evento, quedará en manos de quienes mejor entienden del tema: los amantes del fuego.

