Día Internacional del Arroz: un básico que siempre cumple

Es uno de los cereales más producidos en el mundo y a su vez es el más consumido en todo el globo.

El día mundial del arroz se conmemora cada 31 de octubre . Es uno de los cereales más producidos en el mundo y a su vez es el más consumido en todo el globo. A continuación, restaurantes para visitar y disfrutar de este gran alimento.

Al pujante polo gastronómico del Abasto se sumó recientemente Kamay Casa Gardel , la nueva apuesta del reconocido chef Raúl Zorrilla . Es un espacio moderno y llamativo, con vereda y patio al aire libre, que ofrece una mirada renovada de la cocina criolla peruana con guiños nikkei. El arroz, base de la comida del Perú , se vuelve protagonista en platos que mezclan tradición, técnica y creatividad .

Entre los imperdibles está la versión Negrita cremosita , un arroz meloso en tinta de calamar con chipirones, chicharrón de pescado y langostinos anticucheros; el contundente Aeropuerto , arroz con chorizo huachano, cecina y plátano frito; el risotto con salmón pachamanquero , al ají amarillo y vino blanco, coronado con langostinos y mariscos en salsa pachamanquera (aderezo a base de cilantro, perejil y huacatay), y el inconfundible Chaufa Maido , en versiones con bife, langostinos o pollo, arroz salteado al wok con jengibre y verdeo, cubierto por una tortilla babé rellena de chorizo huachano. Todo es sabroso, colorido y servido en porciones generosas .

Para maridar, hay coctelería original, limonadas potentes y hasta una gaseosa de la casa , llamada Pucará, elaborada con ananá, lemongrass, hierba luisa y jengibre, un obligado de la experiencia. Acompaña un servicio atento y esmerado, ideal para una primera cita.

En la terraza del reconocido restaurante Haiku, la Barra Shimada ofrece una experiencia omakase única en Buenos Aires . Allí, el maestro Takeshi Shimada ejecuta con calma y exactitud japonesa un recorrido de dieciséis pasos que celebra la esencia del sushi tradicional .

Shimada (86) Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

La base de su arte está en el arroz Fortuna, una variedad argentina que se asemeja al Doble Carolina y guarda cercanía con el prestigioso Koshihikari japonés. Gracias a su alto contenido de almidón, este grano logra la textura justa y el brillo característico de los nigiris y sashimis auténticos. Formado en Ishikawa, Japón, y radicado en Argentina desde 1986, Shimada combina su rigurosa técnica con pescados locales como lenguado, besugo, pacú, navajas o panopea.

Shimada (2) SHIMADA.

Con solo unos pocos lugares y un servicio que inicia puntualmente a las 21 h, la barra invita a vivir un ritual gastronómico íntimo, donde cada pieza, corte y silencio reflejan la armonía entre tradición, precisión y respeto por el producto.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

En Croque Madame, los risottos son una muestra de la maestría con la que el restaurante transforma la simpleza en elegancia. Cada plato reúne técnica precisa y materia prima de calidad, logrando texturas cremosas y sabores equilibrados.

croque risotto Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

El risotto de hongos se distingue por su intensidad aromática, gracias a la mezcla de hongos frescos y secos, enriquecido con queso reggianito y un final mantecoso que realza su profundidad. Para los amantes del mar, el risotto de langostinos ofrece una versión más ligera y perfumada, con granos al dente, fondo de mar concentrado y un toque cítrico que despierta el paladar. Para disfrutar en cada bocado, lo ideal es acompañar con una copa de vino; su carta ofrece diversas etiquetas que combinan con sus preparaciones.

croque risotto 3 CROQUE MADAME PALACIO PAZ.

LILIANA HELUENI

En Liliana Helueni, la cocina árabe sefaradí encuentra su lugar, en este restaurante atendido por sus dueñas, la propia Liliana y su hija Mariel. Con una carta variada, que incluye diversas entradas, platos de olla y postres típicos, 100% artesanales, elaborados con ingredientes frescos y naturales, el lugar se caracteriza por un ambiente familiar y un servicio atento.

Liliana Helueni arroz pilaf 1 Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.

Uno de los platos más representativos del salón es el tradicional arroz pilaf. Se prepara con cabellos de ángel, que se rehogan dorarse, antes de incorporar el arroz y blanquearlo hasta que adquiera un tono perlado. Luego se añade agua caliente y sal, cocinando a fuego mínimo, y se termina decorando con una selección de frutos secos que aportan textura y sabor a la preparación.

HAIKU

En Haiku Sushi, todo empieza con el arroz. Allí se trabaja con la variedad Fortuna, un grano argentino de gran pureza que recuerda al clásico Doble Carolina y se aproxima al prestigioso Koshihikari japonés. Su alto contenido de almidón permite obtener una textura suave y cohesiva, ideal para el sushi, donde cada pieza se mantiene firme sin perder delicadeza.

HAIKU SUSHI (23) Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Este mismo arroz se utiliza en los woks, donde absorbe los sabores de las salsas y los vegetales sin cocinarse de más. Con más de 28 años en el corazón de Belgrano, Haiku combina técnica nipona, frescura e innovación en un entorno sereno, de luz cálida y estética minimalista. Su carta se completa con vinos, sake y aperitivos seleccionados, y también llega a los hogares de la zona a través de su servicio de delivery, conservando el mismo nivel de cuidado y presentación.