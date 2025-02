Día del Pistacho: 10 tentadores postres para disfrutar este delicado fruto seco

Dirección: esquina Monroe y Montañeses, Belgrano.

MAGO PISTACHO.png Mago, y su helado de pistacho con tapa de macaron.

BILBO CAFÉ

La cafetería de especialidad Bilbo tiene la particularidad de ofrecer un blend de café propio, hecho a partir de granos de Colombia, que se distingue por sus notas a nuez y cacao, acidez media y cuerpo medio/alto. Un postre tentador a base de café es el favorito Affogato, con bocha generosa de helado de pistacho artesanal, espresso de la casa que se integra caliente y lluvia de almendras tostadas. A la par, se puede acompañar con alguna de sus contundentes tortas como la Chocobilbo, su versión de la chocotorta. La carta de Bilbo es tan dinámica como variopinta, incluye recetas para diferentes momentos del día, para degustar en locales descontracturados, todos de ambientación retro y canchera.

Dirección: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra y Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

BILBO CAFE.jpg El postre de café con helado de pistacho de Bilbo Café.

JOPO

Para conmemorar el Día del Pistacho, la heladería Jopo, ubicada en Villa Urquiza, invita a disfrutar deliciosos postres elaborados a base de este afamado fruto seco. Entre las opciones más destacadas se encuentra el Flat Croissant, un hojaldrado artesanal que se rellena con una pasta de pistacho casera, y que se corona con una generosa bocha de helado de pistacho y frambuesas. Este helado, completamente artesanal, es elaborado desde cero y también se puede probar en copa o cucurucho, o bien optando por la Paleta Jopo, cubierta con un suave ganache de chocolate blanco y trocitos de pistacho, además de un extra de pistachos picados. Otra opción imperdible, especialmente recomendada para los amantes del café, es el Affogato, que combina una bocha de helado de pistacho con chocolate blanco y un shot de expresso, preparado con granos colombianos.

Dirección: Juramento 5299, Villa Urquiza.

JOPO.jpg Jopo y su Flat Croissant, rellena de pasta de pistacho.

MERIENDA

Ubicado en una original esquina del barrio de Palermo, frente a la plazoleta William Morris, Merienda replica los sabores de la infancia. Con productos artesanales y elaboración propia, la carta destaca preparaciones poniendo en relieve cada ingrediente. Este es el caso de la torta flan de pistacho, que se presenta con una textura cremosa lograda a partir de una cocción a baja temperatura en baño María. La base combina galletitas Lincoln con chocolate blanco, y le aporta una capa adicional de sabor. Se acompaña con una mousse de caramelo que complementa al flan y llega a la mesa en una generosa porción rodeada de pétalos de flores. Está disponible para disfrutar en el salón junto con un café de especialidad o como opción take away.

Direccion: Uriarte 2106, Palermo.

MERIENDA.jpg Torta de flan de pistacho disponible en Merienda.

CARMEN

Carmen es un espacio gastronómico innovador, situado en pleno corazón de Palermo. En este restaurante, los comensales pueden deleitarse con una selección de pastas preparadas con dedicación y pasión. Un apartado especial merecen los postres, especialmente el tiramisú de pistacho, que destaca por su carácter 100% artesanal. Las vainillas son elaboradas en casa, los granos de café de la marca Cuervo son molidos a mano, y los pistachos crudos se trituran para crear la pasta de pistacho, base de la ganache. Todo culmina con praliné troceado, añadiendo un toque de textura y sabor únicos.

Dirección: Gurruchaga 1426, Palermo

CARMEN RESTAURANT.jpeg El famoso tiramisú de pistacho 100% artesanal, sólo en Carmen.

DOLCE

La heladería Dolce, ubicada frente a la icónica Catedral de San Isidro, se ha convertido en un referente para los amantes del helado artesanal gracias a su amplia oferta de más de 20 sabores únicos, complementados con ediciones limitadas que varían semanalmente según los ingredientes de temporada. Entre sus sabores más pedidos destaca el helado de pistacho, elaborado con un minucioso proceso que incluye la pasteurización y maduración de sus cremas durante 12 horas para garantizar una textura y sabor único. La pasta de pistacho, producida artesanalmente en sus instalaciones, se obtiene a partir de pistachos sanjuaninos que son tostados, pelados, molidos hasta convertirse en harina y finalmente refinados en un molino de piedra, logrando así un producto homogéneo. Además, Dolce deleita a sus clientes con opciones como bombones y paletas rellenos de helado de pistacho, cubiertos con chocolate blanco con pistacho y pistachos en trozos, o el Affogatto, que combina helado de pistacho, chocolate blanco y un shot de expresso.

Dirección: Avenida del Libertador 16246, San Isidro.

Dolce RESTAURANT.jpg Helados con pasta de pistacho de Dolce.

LILIANA HELUENI

La cocina árabe sefaradí de Liliana Helueni, ubicada en Monserrat, se especializa en ofrecer preparaciones típicas dulces y saladas, entre entradas, sándwiches, ensaladas y platos a la olla disponibles en su salón para take away. En vísperas de su efeméride cuentan con un dulce muy tradicional para celebrarlo: los dátiles medjul rellenos con halva con pistachos y bañados en chocolate. De procedencia israelí, gran tamaño y cremosidad, en Helueni este dátil lleva un relleno de halawa, cobertura de chocolate y pistachos trozados riojanos. Similar en textura a la famosa golosina de maní, el halawa, es una pasta casera que en lugar de ese fruto seco, incorpora sésamo y pistachos. En su web de pedidos también está disponible este producto en frascos de 200 g, ideal para cocinar, regalar o animarse a un sabor diferente.

Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.

LILIANA HELUENI.jpg Dátiles medjul rellenos con halva con pistachos de la cocina árabe sefandí de Liliana Helueni.

JOAQUÍN VASCO

En Buenos Aires, Joaquín Vasco es una pastelería premium, que sus dos sucursales de Nordelta y Recoleta, se caracteriza por ofrecer sólo un producto y sus variantes: la tarta de queso española, un postre muy típico de su cocina, elaborada de manera artesanal y con productos de primera línea. Su packaging es de lujo: cada tarta la presentan en bolsas similares a los de una joyería. En cuanto a su propuesta, en sus salones es posible degustar la clásica de quesos, y también una de las más pedidas: la de pistachos. Esta receta incorpora una pasta de pistachos 100% casera, natural y sin conservantes, que junto a la crema de quesos, alcanza un gusto muy particular, donde cada ingrediente es el protagonista. Para complementar se pueden pedir junto a su nuevo café de especialidad de Juan Valdez o su selección de jugos caseros disponibles en su sede porteña. Se presentan en porciones y en formato chico y mediano, para consumir en el lugar o take away.

Dirección: Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta, Tigre. Peña 2326, Recoleta.

Joaquín Vasco RESTAURANT.jpg Tarta de queso española acompañada de pistachos, en Joaqín Vasco.

BIASATTI

Para celebrar el Día del Pistacho, nada mejor que homenajearlo con un postre emblemático de la gastronomía itálica: el cannoli siciliano de pistacho, uno de los íconos de Biasatti, el mercado y restaurante de pastas italianas de autor dirigido por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford. En su salón, los comensales encontrarán no sólo una propuesta de recetas típicas, entre antipasti, plastas frescas de elaboración propia y sándwiches premium, sino también este tradicional dulce junto a otras tentaciones. Su preparación lleva una masa dulce y frita súper crocante, con forma de tubo y rellena de ricota de oveja, y para sellar sus extremos utilizan trocitos de pistachos. Se puede acompañar con café expreso o ristretto.

Dirección: Ciudad de la Paz 1917, Belgrano.

Biasatti RESTAURANT.jpg Biasatti y su cannoli siliciano de pistacho.

Con tantas opciones deliciosas para disfrutar el Día del Pistacho, es imposible resistirse a probar estas creativas propuestas. Cada lugar tiene su toque único para rendir homenaje a este tentador fruto seco, así que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar estos postres en su mejor versión.