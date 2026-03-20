Día Internacional del Macaron, puro sabor y color + Seguir en









Desde hace 16 años atrás, este clásico logró tener su día internacional. Esta iniciativa fue llevada a cabo por Pierre Hermé un pastelero y chocolatero francés.

20 de marzo - Día Internacional del Macaron.

El Día Internacional del Macaron se celebra cada 20 de marzo. Se trata de un bocado francés de harina de almendras, azúcar y claras de huevo. Su conmemoración comenzó en 2005 por el pastelero Pierre Hermé y la asociación Relais Desserts. A continuación, los mejores tres lugares para visitar en Buenos Aires y disfrutar de este clásico.

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GONTRAN CHERRIER En marzo, la boulangerie francesa Gontran Cherrier dedica una edición especial al macaron, uno de los clásicos de la gastronomía francesa. Con motivo de su día, hasta el 29 de marzo ofrecerá en sus sucursales de Buenos Aires una serie de sabores de edición limitada elaborados según la receta original del maestro panadero francés Gontran Cherrier y la técnica clásica de este dulce a base de claras de huevo, harina de almendras y azúcar, reconocido por su cubierta apenas crocante y su interior suave y húmedo.

Gontran Cherrier 2 Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Arribeños y Zabala, Belgrano; Congreso 1701, Núñez. Durante esas semanas, estos gustos especiales reemplazarán a algunos de los sabores habituales de la casa: Frutilla con crema, Cookie and cream, Crème brûlée de pistacho, Red Velvet, Nutella, Snickers y Limón. Cada unidad tendrá un valor de $3500 y el box de siete piezas —con uno de cada sabor— costará $21.000. Además, en los locales se ofrecerá una promoción que combina una infusión con dos macarons a elección por $9500.

Gontran Cherrier 8 GONTRAN CHERRIER. CROQUE MADAME PALACIO PAZ En Croque Madame Palacio Paz, el Té Premium para dos incorpora una dupla de macarons elaborados de manera artesanal, que aportan un diferencial dentro de la propuesta. Preparados con merengue italiano y mazapán, trabajados con una técnica de macaronage precisa y horneados a baja temperatura, logran una textura pareja y delicada. El relleno combina una ganache de coco con dulce de beijinho, un clásico brasileño que suma cremosidad y un perfil tropical que los distingue dentro de la pastelería francesa tradicional.

CROQUE MADAME MACARON 2 Avenida Santa Fe 750, Retiro. Esta experiencia se puede disfrutar tanto en el salón del palacio como en las mesas del jardín interno y se completa con una mesa abundante que incluye infusiones a elección, dos copas de jugo de naranja, mini bagels de salmón, mini brioches de pastrón, mini brioches de jamón crudo con rúcula y pesto de tomates secos, scones, petit cheesecake con frutos rojos, mini key lime pie, un lingote de budín de chocolate y naranja con chocolate blanco y una cookie de pistachos con centro de chocolate blanco.

LA VICENTE LÓPEZ RESTAURANTE En La Vicente López Restaurante, clásico gastronómico de zona norte con 25 años de historia, la carta propone sabores artesanales para disfrutar en todo momento. En el apartado dulce, los macarons destacan por su presentación y sabor. Este clásico bocado de la pastelería francesa se prepara a base de harina de almendras, claras de huevo y azúcar, trabajadas mediante un proceso preciso que permite obtener tapas lisas, interior húmedo y el característico borde aireado. LA VICENTE LOPEZ_macarons Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López. Cada unidad se rellena con cremas que aportan contraste y variedad de sabor, con combinaciones como frutos rojos, pistaccio, oreo y chocolate con dulce de leche. Una opción ideal para pedir con un café o té en hebras en este espacio que siempre invita al encuentro. LA VICENTE LOPEZ_macaron 03 LA VICENTE LÓPEZ RESTAURANTE.

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