Día internacional de la Cookie: las galletas XL más tentadoras

Las galletas son uno de los dulces más versátiles en la gastronomía mundial y se celebran cada 4 de diciembre. Hoy, tomaron popularidad y existen infinidad de variedades, desde las clásicas de chocolate hasta opciones más innovadoras. A continuación, los mejores lugares para visitar y probarlas .

En la casona de 1923, declarada Monumento Histórico Nacional y donde actualmente funciona el Museo Evita que alberga al Restaurant Museo Evita , uno de los rincones más encantadores de Palermo, la hora del desayuno y la merienda tiene su protagonista indiscutido: las cookies artesanales, elaboradas en su propio espacio.

La propuesta incluye tres variedades: Chocolate, Chocochips y Red Velvet , disponibles individualmente o en un formato degustación que reúne las tres en una misma presentación. Crocantes por fuera y suaves por dentro, cada una tiene su identidad: desde la intensidad del cacao espolvoreado con azúcar impalpable, hasta la versión clásica cargada de chips, o la colorida red velvet con chocolate blanco y toque de frutos rojos. Perfectas para acompañar un café o una infusión, estas cookies se disfrutan aún más en el patio emblemático del restaurante, un verdadero oasis urbano que convierte cualquier pausa en un pequeño ritual gastronómico.

En la sección Bakery de Muyè está su cookie de brownie con escamas de sal marina, una creación que conquista desde el primer bocado. La masa, intensa en cacao y enriquecida con trozos de chocolate semiamargo , ofrece un interior húmedo y denso que recuerda al corazón suave de un brownie recién horneado. Al mismo tiempo, los bordes crujientes aportan contraste y textura, generando una experiencia completa en boca. La sal marina, espolvoreada antes del horneado, potencia los matices achocolatados y equilibra lo dulce con un toque sofisticado y sutilmente salado.

El resultado es una cookie profunda en sabor, elegante en su final y perfecta para acompañar con el café de especialidad de Muyè, elaborado con granos brasileños seleccionados.

SOLE DI PARMA

En Sole di Parma, la focaccería artesanal de Tigre que fusiona sabores italianos y argentinos, las cookies caseras se han convertido en un capítulo irresistible de su propuesta. Entre ellas, las Lunettes sobresalen por su delicada masa de manteca, suave y arenosa, que se completa con un centro de mermelada, generalmente de frutos rojos, logrando un equilibrio perfecto para acompañar café o mate.

SOLE DI PARMA lunette Dirección: Madero 537, Tigre.

Las galletitas de limón aportan frescura y fragancia, con una textura tierna que concentra el aroma cítrico sin perder suavidad, ideales para quienes buscan un bocado ligero y aromático. La más innovadora es la cookie de tiramisú, que incorpora café en polvo en la masa para ofrecer un perfil intenso y aromático, con centro blando y sabores profundos. Se corona con crema de mascarpone y un toque de cacao, transformando cada mordida en una reinterpretación del clásico postre italiano, ahora en versión cookie.

SOLE DI PARMA COOKIE 2 SOLE DI PARMA.

CIRO

Pensado para los fanáticos de la pastelería creativa, Ciro invita a disfrutar sus nuevas cookies artesanales, una incorporación que realza las meriendas y desayunos en sus locales de Palermo y Puerto Madero. La trilogía de sabores propone opciones tan tentadoras como la red velvet, rellena con un suave frosting; la cookie de limón con pistacho, donde la acidez del cítrico se equilibra con una ganache de chocolate blanco y frutos secos, y la Matilda, una versión en formato cookie de la famosa torta de chocolate del menú, coronada con ganache de dulce de leche y chocolate.

Ciro - Palermo 2 Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Estas creaciones se saborean aún más con café de especialidad, jugos frutales, licuados o milkshakes. Y como plus, para quienes quieran una experiencia más lúdica, Ciro ofrece sus vasos hechos de cookie —rellenos de chocolate y con lluvia de frutos secos en los bordes— que pueden servirse con helados artesanales como tramontana, sambayón y vainilla.

Ciro - Cookies CIRO.

GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier, la boulangerie francesa que trajo a Buenos Aires el espíritu panadero de tradición europea, incluye dos cookies en su carta. Ambas cuentan con una masa de vainilla suave y perfumada, pero cada una sigue un camino distinto: la primera combina pistachos y chips de chocolate blanco, logrando un contraste entre lo crocante y lo tierno que se siente a cada mordida. La segunda apuesta por un costado más goloso, con frutos secos y un corazón generoso de Nutella que aporta untuosidad y un perfil más intenso.

Gontran Cherrier - Cookie de vainilla, nutella y frutos secos 1 Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta; Zabala 1901, Belgrano; Av. Córdoba 946, Alianza Francesa; Av. Congreso 1701, Núñez.

Son ideales para acompañar un café de la casa, sumar un antojo dulce durante el día o cerrar una comida con algo sencillo pero bien hecho. Dentro de la propuesta diaria, estas cookies reflejan el sello característico de la boulangerie: sabores equilibrados, buena materia prima y esa mezcla entre simpleza francesa y tentación inmediata que siempre invita a volver.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La Terraza de La Carbonera invita a disfrutar la cocina porteña contemporánea en un espacio donde la historia convive con una arquitectura vidriada que ilumina cada rincón. Entre sus opciones de desayunos y pastelería casera, la estrella es la cookie de chocolate: una galleta generosa, de corazón tierno y borde crocante, elaborada con cacao y chips que acentúan su sabor intenso y envolvente. Perfecta para una pausa dulce con vista al casco histórico, se saborea aún más junto a un cappuccino con canela y chocolate, un macchiato, un café con leche o una limonada con miel y jengibre.