Día Mundial del Queso: un destacado en múltiples presentaciones + Seguir en









De entradas a postres, cuatro espacios gastronómicos donde el queso estructura la carta y marca identidad propia.

Pizzas, pastas y platos de autor: distintas formas de trabajar el queso en la escena gastronómica porteña.

Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso, un producto que atraviesa cocinas, culturas y estilos gastronómicos. En Buenos Aires, distintos restaurantes lo convierten en eje de sus propuestas: desde pizzas de masa madre y combinaciones intensas hasta platos italianos clásicos y versiones contemporáneas donde el ingrediente se trabaja con precisión y creatividad.

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LA CASA BLANCA DE HABANA En Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana suma propuestas donde el queso es protagonista, desde entradas hasta pizzas de impronta artesanal. Entre las opciones para picar destacan el lehmeyún de queso y cebolla y la fainá con cebolla caramelizada y queso reggiano. La especialidad de la casa son las pizzas elaboradas con masa madre, larga fermentación y cocidas en horno de piedra a leña, que combinan técnicas napoletanas con sabores porteños. Dentro de las variedades especiales sobresalen la pizza azul —con base de crema, mozzarella y cebollas caramelizadas y de verdeo— y la stracciatella, que suma mozzarella, calabaza asada, hongos, almíbar, hierbas y tomates confitados sobre una base blanca, mientras que en la columna de clásicas no falta la napolitana, fugazzetta (clásica y rellena) y la de cuatro quesos. Con esta propuesta, el local se consolida como uno de los referentes del circuito pizzero artesanal del barrio.

La Casa Blanca de Habana - Pizza 4 quesos Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

ELÉCTRICA PIZZA En el barrio de Palermo, Eléctrica Pizza se posiciona con una impronta joven y descontracturada dentro de la escena gastronómica local, a partir de una propuesta de pizzas con impronta argentina y técnicas napolitanas, donde la calidad de los ingredientes y el trabajo artesanal marcan la diferencia. En ese marco, el queso ocupa un rol central dentro de la carta, presente en variedades que exploran sabores, texturas y combinaciones, como la New York, con bocconcinos fior di latte, salsa de tomate y albahaca, o la Fuga Eléctrica, que combina mozzarella, cuartirolo y provolone con cebolla blanca y orégano. Para perfiles más intensos, la Cuatro Fantásticos suma parmesano, provolone ahumado y queso azul con un toque de cayena, mientras que la Margarita Vegana ofrece una alternativa plant based con mozzarella vegetal. La propuesta se completa con entradas como el halloumi grillado con dulces de estación y una selección de quesos que incluye mozzarella, burrata, parmesano y opciones veganas, en una carta que pone en valor la versatilidad de este producto dentro de una identidad contemporánea.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

L’ADESSO En L’adesso Ristorante, el queso es protagonista de su carta. Se luce, por ejemplo, en platos como la Cacio e Pepe —emulsionada y finalizada dentro de una horma de queso italiano con pimienta recién molida— y los Ravioli di Ricotta e Spinaci con pomodoro e basilico. Entre los antipasti, se distingue la Parmigiana di Melanzane con mozzarella gratinada y el Prosciutto di Parma D.O.P. con burrata, mientras que entre los principales el risotto con gamberi, burrata e limone aporta cremosidad con un contrapunto cítrico. En el cierre dulce el queso también dice presente en los Cannoli Siciliani rellenos de ricota, la Pannacotta, Il Tiramisù —con crema de mascarpone— y la Degustazione di Dolci, bajo la dirección del chef y dueño Leonardo Fumarola. Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo, Buenos Aires. ALO’S En Alo’s, el queso es un recurso que atraviesa su carta y define su identidad. Bajo la dirección del chef y propietario Alejandro Féraud, este ingrediente se trabaja con precisión técnica y una mirada actual. En la sección dulce, la pannacotta con queso de cabra, higos y polen logran equilibrar los sabores dulces y ácidos. Por su parte, el plato de queso pone en primer plano el producto y su trazabilidad, con una variedad que suele incluir un queso duro, uno semiduro y uno blando, combinando leches de vaca, oveja y cabra. Actualmente, pueden encontrarse piezas como camembert, cheddar inglés y parmesano estacionado, provenientes de productores como La Suerte, Santo Padre, Couly y el elaborador Julien Baudet, de Villa Las Rosas (Córdoba). Dirección: Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne.

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