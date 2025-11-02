Día Mundial del Sándwich: el comodín a toda hora

Cada 3 de noviembre se festeja en todo el mundo. Aquí, ocho sitios para visitar y disfrutar de esta gran comida.

Se celebra el Día Internacional del Sándwich cada 3 de noviembre . Este plato es uno de los más populares a nivel internacional y cuenta con millones de opciones imperdibles para degustarlos.

E l IV Conde de Sándwich , John Montagu , ideó esta popular receta en el siglo XVIII mientras jugaba a las cartas, pidiendo carne entre dos rebanadas de pan para no ensuciarse. Así fue como poco a poco se expandió rápidamente en Europa, adaptándose al tipo de pan y costumbres culinarias de cada país. A continuación, varios restaurantes para visitar y probar este gran bocadillo .

Desde el corazón de Parque Chacabuco, la cantina Mondongo & Coliflor reafirma su espíritu porteño con una propuesta de sándwiches XL que combina tradición y sabor casero . Elaborados con pan ciabatta artesanal de masa madre y acompañados por papas fritas crujientes, sus opciones reinterpretan clásicos argentinos con identidad propia.

En la carta sobresalen el de milanesa , con lechuga, tomate y mayonesa; el de jamón crudo, con manteca y rúcula , y versiones inspiradas en la parrilla, como el de bife de chorizo con manteca casera de chimichurri y el de bondiola con queso y cebolla caramelizada. También hay alternativas más livianas, como el de pollo Caesar , con queso parmesano, lechuga y salsa Caesar tradicional, y los infaltables choripanes, servidos en pan francés, en su versión clásica o con provoleta.

Una alternativa que reúne generosidad, producto y sabor , ideal para disfrutar en el salón o llevar, con el sello distintivo de esta cantina de barrio, donde el sabor sigue siendo protagonista.

CAFÉ Y ROTISERÍA MISHIGUENE

El chef Tomás Kalika creó en Café y Rotisería Mishiguene una propuesta de sándwiches que fusiona tradición judía y técnica contemporánea. En sus locales de Palermo y Belgrano, se pueden disfrutar o llevar distintas creaciones que reflejan la historia culinaria de los inmigrantes judíos.

Café Mishiguene - Bagel con lox de trucha 2 Direcciones: Cabello 3181, Palermo (Café); Arcos 1521, Belgrano (Rotisería).

Entre las opciones se destaca el arayes, pan pita relleno de kebab de cordero especiado y queso gruyere, dorado a la plancha y acompañado de tahina y tomatillo; los bagels con lox de trucha ahumada o pavita horneada con especias; los sándwiches de pastrón artesanal, en pan de campo, pletzalej o croissant, y el schnitzel de pollo con queso gruyere y huevo frito. También ofrecen el clásico sabij, con berenjena frita, huevo, tomate y tahina, ideal para los vegetarianos. Todas las alternativas se pueden pedir con papas fritas o ensalada verde.

Café Mishiguene - Sándwich de miga con pastrón CAFÉ Y ROTISERÍA MISHIGUENE.

CIRO

Con locales en Palermo y Puerto Madero, Ciro propone celebrar el Día del Sándwich con una selección artesanal inspirada en la tradición italiana. Elaborados con panes caseros de masa madre y productos frescos, sus sándwiches armonizan lo clásico y lo moderno: Panini 3 formaggi e avocado, con quesos danbo, mozzarella bianca, brie y palta; Tostado Ciro, con focaccia, jamón cocido natural y tomates cherry, y cornettos salados en versiones caprese o proteica. También destacan las focaccias con combinaciones como salami, tomate seco y mozzarella, o mortadella con pesto y stracciatella.

Ciro - Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella 2 Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Para completar la experiencia, se sugiere acompañar con un Carpano Rosso, preparado con vermut dulce y soda, tónica o pomelo, el maridaje perfecto para un homenaje italiano al sándwich.

RIBS AL RÍO

Referente de la cocina texana en Buenos Aires, Ribs al Río celebra el Día del Sándwich con una propuesta que combina técnica, tiempo y el carácter distintivo del ahumado a leña. Con sedes en Costanera Norte, Paseo de la Infanta, Bocha Polo, Barrio Chino y Canning, cada local invita a disfrutar de una experiencia relajada, al aire libre y con una carta que reivindica el poder del buen sándwich.

Ribs al Río - Ribwich 2 Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta; Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo; Mariano Castex 2885, Canning.

Entre sus clásicos, el Rib-wich es un emblema: baby back ribs deshuesadas, queso cheddar, cebolla caramelizada y BBQ casera en pan pebete, acompañadas por las inconfundibles papas crinkle. También destacan el de lomo ahumado, con cebolla a la chapa, queso pategrás y pan nube de papa; el de roast beef, con carne desmechada, queso fundido y salsa secreta, y el de brisket, elaborado con un corte poco común en parrillas argentinas, ahumado durante ocho horas con leñas de quebracho y espinillo, presentado en un suave pan nube, con panceta ahumada, cebolla crispy, queso cheddar y dambo fundidos y salsa especial con crocante de panceta, que se sirve con aros de cebolla, pepinillos y las clásicas papas fritas crinkle.

Ribs al Río - Briket burger 2 RIBS AL RÍO.

La lista se completa con el pulled pork sandwich, una versión irresistible de bondiola ahumada y desmechada con BBQ casera, cebolla encurtida y pepinillos, servida también en pan nube de papa. Todo puede maridarse con cervezas en pinta o bucket, limonadas frescas o pomeladas caseras, ideales para balancear los sabores intensos del humo y la madera. En Ribs al Río, cada sándwich cuenta una historia: la del fuego lento, la paciencia y la pasión por el buen comer.

MUYÈ

En el corazón de la ciudad, Muye se consolida como un punto de encuentro para los amantes de la buena cocina, donde cada detalle, desde la presentación hasta los sabores, responde a una mirada contemporánea y precisa. Su propuesta de sándwiches gourmet combina técnica, creatividad y productos de calidad.

MUYE SANDWICH 2 Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Entre los más celebrados está el British, que sorprende con trucha asada al punto, piel dorada y una remoulade de alcaparras que aporta frescura y carácter, servido en un pan de molde tipo brioche, suave y aireado. Para quienes prefieren opciones vegetales, el sándwich vegan invita a disfrutar de una mezcla deliciosa de verduras salteadas, queso gratinado y pesto de albahaca sobre pan de campo artesanal, logrando una experiencia equilibrada y llena de sabor.

Además, Muye amplía su oferta con platos de estación con acento brasileño, pastelería casera, postres, café de especialidad y una cuidada selección de bebidas frías que incluyen smoothies naturales y cócteles de autor.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

En el imponente entorno del Palacio Paz, Croque Madame combina historia, estilo y una propuesta gastronómica que invita a disfrutar a cualquier hora del día.

Su carta ofrece variedad y sabor en cada detalle, y los sándwiches se destacan como una de las opciones más tentadoras: el de pollo crocante, con lechuga fresca, tomate y aderezo ranch artesanal, y el de cerdo desmechado, servido con salsa barbacoa, pickles de pepino y coleslaw en pan brioche, forman una dupla que nunca falla. Ambos llegan a la mesa acompañados por papas fritas doradas y crujientes, completando una experiencia clásica y reconfortante.

croque madame pollo Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Más allá del plato, Croque Madame seduce con su ambiente elegante y luminoso, su pastelería de inspiración francesa y una carta de cafetería que mantiene el sello europeo que lo caracteriza.

BARRA CHALACA

En Barra Chalaca, además de cebiches, causas, arroces y tiraditos, se puede disfrutar de sándwiches que fusionan la esencia de la gastronomía peruana con la impronta local. Esta barra cebichera del chef Gastón Acurio cuenta con un apartado de "Sanguches", en el que brillan opciones como el sándwich de chicharrón de calamar, con lechuga criolla, tártara y ají tari; el de langostinos con tortilla y salsa golf; el de milanesa de pesca del día y el sándwich de lomo salteado. Todos se preparan con pan milonga.

Barra Chalaca - Sándwich de lomo chicharrón de calamar 2 Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.

Para maridar estos sabores frescos en su ambiente alegre y descontracturado, la casa ofrece bebidas típicas, como la chicha, el pisco sour o la cerveza ligera, o cócteles de autor, como el Matapena, con manzanilla, hierbaluisa, ananá y pisco o gin, es la elección perfecta.

Barra Chalaca - Sándwich de milla de pescado. Barra Chalaca.

COPETÍN

La propuesta de sándwiches en el bar vintage Copetín es bien variada, elaborados con masa de pizza. Algunos destacados son el de polpettas con marinara, mozzarella y pesto; el de pollo parmesano con salsa de tomate, mozzarella, queso sardo y pepperoni; el Homenaje a la fugazzeta, con cebolla caramelizada, mozzarella, cebolla asada, queso sardo y toque de orégano; el Philly cheesesteak, de carne desmechada con pimientos, cebollas y quesos fundidos; el Especial Copetín, una canoa de masa madre con relleno de Philly Cheese y huevos estrellados; el de jamón crudo, stracciatella, tomates cherry dulces, rúcula y albahaca; el de vitel con huevo, verdes y tomatito, y el vegetariano, con queso, cebolla confitada, champiñones, pimientos asados, rúcula albahaca y crema de verdeo.

Copetín - Sándwich de pollo crocante

Sus vermuts tradicionales son ideales para una carta que también abarca platitos para picar, copetines y pizzas, y que transporta a los años sesenta.