El ejercicio al aire libre que todos los mayores de 60 años deben realizar para mejorar la coordinación y muy pocos hacen + Seguir en









Conocé los movimientos que recomiendan los especialistas para evitar la reducción de capacidades motrices en edades avanzadas.

El uso de calzado con buen agarre evita lesiones durante la práctica de cualquier ejercicio. Imagen: Freepik

Las personas mayores de 60 años enfrentan cambios progresivos en su coordinación motriz. Con la vejez el cuerpo tiende a reducir la capacidad de reaccionar ante estímulos, ajustar movimientos y sostener el equilibrio. Esto impacta en tareas cotidianas o acciones simples del día a día, cómo: subir un escalón, esquivar un objeto o sostener un elemento. Situaciones que dependen tanto de esa habilidad que la autonomía diaria se define por esta coordinación.

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Muchos adultos optan por caminar cuando el clima está lindo para reemplazar rutinas en espacios cerrados o gimnasios. Sin embargo, existe una alternativa poco difundida que suma beneficios sin exigir gran esfuerzo físico. Con un poquito de movimiento, precisión y atención, se puede realizar una actividad recreativa con beneficios tangibles a corto plazo.

La práctica regular de ciertos ejercicios permite sostener la agilidad corporal. La constancia en la actividad mejora reflejos, estabilidad y control del cuerpo. No se necesita demasiado, una frecuencia de dos a tres veces por semana alcanza para generar cambios en el desempeño físico.

Ejercicios Imagen: Freepik El ejercicio de aire libre ideal para los mayores de 60 años El frisbee aparece como una opción accesible para trabajar la coordinación y disfrutar la integración en familia (una actividad dinámica para jugar con los más chicos). El acto de lanzar o atrapar el disco activa la coordinación óculo-manual ya que exige seguir el objeto con la vista y anticipar su recorrido.

El cerebro, la vista y los músculos actúan en conjunto durante cada movimiento. A continuación algunos de los desplazamientos que, a pesar de ser suaves, tienen un impacto positivo en el cuerpo:

Los giros de cadera y los cambios de apoyo aportan estabilidad.

El movimiento no genera impactos bruscos sobre las articulaciones.

El equilibrio dinámico se entrena de forma progresiva en cada intercambio. El comportamiento del disco introduce un factor variable en la actividad -dado que el frisbee no mantiene siempre la misma trayectoria en el aire- el cuerpo debe responder ante cambios con ajustes inmediatos. De esta manera, la imprevisibilidad mejora los reflejos en cada intento y trabajan la atención visual. Algunos consejos a tener en cuenta: Las personas mayores enfrentan mayor riesgo de caídas ante movimientos imprecisos (por lo que practicar sobre césped o arena reduce el impacto en caso de un traspié).

Superficies blandas disminuyen la carga sobre rodillas y tobillos. (Importante para cuidar las articulaciones).

No requiere experiencia previa.

Los discos livianos resultan más fáciles de manipular.

El equipamiento adecuado evita molestias en manos y dedos. 0840001930216-H Cómo practicar frisbee sin lastimarse El lanzamiento básico recibe el nombre de backhand y se realiza así: La persona debe ubicarse de lado respecto al objetivo.

Los pies deben mantenerse a la altura de los hombros.

El movimiento comienza en el hombro, continúa en el codo y finaliza con la muñeca.

El control del gesto reemplaza la fuerza en cada tiro. La recepción del disco exige una técnica simple con ambas manos para brindar seguridad al momento de atrapar: Una mano se coloca arriba y la otra abajo para asegurar el agarre.

La postura correcta protege los dedos ante impactos.

Estar bien parado para evitar tropiezos. Las primeras prácticas requieren tiempos acotados con sesiones de entre 15 y 20 minutos. La distancia recomendada entre los participantes ronda los tres o cuatro metros. La progresión gradual mejora la precisión en cada intento y el ejercicio individual también permite sostener la actividad, pudiendo lanzar el disco con un ángulo leve y caminar para recogerlo (este movimiento incorpora un trabajo cardiovascular moderado). ¡Importante!: no olvidar el calentamiento previo para preparar el cuerpo para el ejercicio: La movilidad de muñecas, codos y hombros reduce el riesgo de molestias.

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