Esta es la razón por la que los gatos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según la ciencia

Un trabajo académico analizó las actitudes diarias y reveló diferencias llamativas en los sonidos que emiten las mascotas del hogar.

Quienes conviven con gatos suelen notar que no todos los integrantes de la familia reciben el mismo trato al llegar a casa. Algunos escuchan saludos como maullidos constantes, mientras que otros apenas reciben una mirada desde el sillón.

Esa percepción despertó el interés de un grupo de especialistas, que decidió observar de forma sistemática cómo varía la comunicación vocal según la persona que interactúa con el animal en los primeros minutos de reencuentro.

Gatos Gentileza - Four Paws El estudio al maullido de los gatos La investigación fue desarrollada por un equipo de la Universidad de Ankara, que se enfocó en las vocalizaciones emitidas durante el saludo inicial tras una ausencia. Para el análisis, se revisaron miles de grabaciones aportadas por 31 dueños.

El relevamiento se centró en los primeros 100 segundos del contacto. En ese lapso, los cuidadores varones recibieron en promedio más del doble de sonidos que las cuidadoras mujeres. La diferencia apareció de manera consistente, sin relación con la edad del animal, su sexo ni su raza.

Los especialistas observaron hasta 22 conductas habituales, como frotarse, levantar la cola o acercarse lentamente. De todas formas, solo la vocalización mostró una variación según quién entraba a la casa. Ese dato llamó la atención del equipo, ya que indica que no todas las señales felinas cambian de la misma forma frente a distintas personas.

El trabajo plantea que estos sonidos cumplen un rol comunicativo puntual y no funcionan solo como acompañamiento de gestos físicos. Así, el saludo vocal tiene una identidad propia dentro del repertorio del animal. ¿Por qué los gatos maúllan más a los hombres? Los psicólogos no establecen una causa única, aunque proponen una explicación vinculada a la respuesta humana. Según el análisis, muchas mujeres reconocen antes las señales emocionales del felino y reaccionan rápido, ya sea con caricias, palabras o incluso imitaciones sonoras. Pero los varones suelen tardar más en interpretar esas señales o responden con menor intensidad. Frente a esa falta de reacción inmediata, el animal incrementa la cantidad de sonidos para captar su atención. El estudio también remarca que este recurso no siempre va acompañado de contacto físico. El sonido puede surgir sin roces ni movimientos visibles ya que representa un reclamo o búsqueda de interacción.

