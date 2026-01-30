El hermano de Narela Barreto reveló que su cuerpo apareció tirado en la calle y sus amigas sospechan de un exnovio

Santiago sostuvo que su hermana fue captada yendo a trabajar y negó que se tomara un auto de aplicación. Las amigas de la víctima hablaron de una relación inestable con un muchacho.

El hermano de Narela Barreto , la joven hallada sin vida en Los Ángeles , EEUU tras estar desaparecida una semana, dio nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon a su muerte. Entre los datos que brindó, contó que ella apareció tirada en medio de la calle y cerca de su departamento.

El joven agregó que el cuerpo de Narela fue encontrado a cinco cuadras del departamento al que se había mudado recientemente, según le indicó su padre que ya está en EEUU para interiorizarse del caso.

"Lo que me cuenta [su padre] es que la encontraron en la calle. Y parece que ya tenía un par de días fallecida ", indicó Santiago, aunque sin identificar el nombre de las calles.

Respecto a las hipótesis de su familia, el joven detalló que " la agarraron cuando estaba yendo al trabajo . No sabemos si es alguien conocido o no, pero que le habrán inyectado algo , que la habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque fue el homicidio ".

Además, contó que Narela había trabajado de moza "todo el tiempo antes de mudarse y en este departamento consiguió un trabajo nuevo que no sabemos de qué era porque no llegó a ver nada, básicamente", relató y agregó que a este nuevo domicilio se había mudado hacía una semana.

Santiago dijo que un amigo de la joven logró entrar al nuevo departamento -al que se había mudado sola- con la policía y que encontraron todo en orden. "No fue un intento de robo. Esto fue en la calle. Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo seguramente", aseguró y remarcó que Narela tenía su celular con ella.

Por otra parte, el hermano de la víctima negó que hubiera tomado un auto de aplicación: "Cuando mi hermana tomaba Uber, estaba vinculado al mail de mi mamá y el último que está registrado es un Uber de entrega, no que ella se haya subido".

narela barreto Santiago dijo que un amigo de la joven logró entrar al nuevo departamento de ella con la policía. Redes Sociales

Su círculo habló de su relación con un chico

Su prima Violeta y su amiga Luján Roswell, de LA, hablaron de "un vínculo con un chico colombiano que iba y venía". La amiga se limitó a remarcar que "hay un sospechoso" mientras se inició la investigación. A su vez, agregaron a Clarín que tanto la policía como un detective privado están averiguando qué pasó.

Una amiga más, Janet, comentó a Clarín que ella fue la primera que reconoció el cuerpo de Narela y sus sospechas se trasladan al muchacho en cuestión con quien mantenía desde hace tiempo "una relación inestable".

Violeta amplió que "Narela era discreta pero algo comentó", sobre peleas reiteradas y cierta posesividad del chico: "No le gustaba que ella sea libre, a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita". Por último, su hermano Santiago negó saber algo: "A mí no me dijo nada, no me contaba de esas cosas. Nosotros sabíamos de todos los amigos pero no de un posible noviazgo".

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles, EEUU, vive un estado de conmoción luego de que una joven argentina fuera hallada muerta, tras una semana desaparecida. Su nombre es Narela Barreto, tenía 21 años y era oriunda de Banfield, provincia de Buenos Aires.

La búsqueda de Narela se conoció este miércoles luego de que llevara una semana sin contacto con su familia, quienes aseguraron que la joven tenía su documentación de viaje y su visa al día, en medio de la tensión tras dos muertos y nuevas detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las últimas semanas.

La joven era oriunda de Banfield, donde manejaba un kiosco familiar y actualmente estaba radicada en EEUU desde hacía dos años. Su hermano Santiago indicó en el streaming Resumido que hasta hacía algunas semanas trabajaba como mesera pero que en el último tiempo había conseguido otro trabajo, sin más precisiones.