CABA: comenzó la construcción del túnel que eliminará una histórica barrera en Villa Urquiza

Una de las interrupciones más conflictivas para el tránsito porteño empezó a tener fecha de vencimiento. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la obra del paso bajo nivel en la avenida Álvarez Thomas , en el cruce con las vías del ferrocarril Mitre , ramal José León Suárez , en el barrio de Villa Urquiza .

El proyecto quedó bajo la órbita del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y su ejecución estará a cargo de AUSA . Según informaron desde el área, este lunes comenzó el armado del obrador y el montaje de un cruce provisorio sobre la calle Miller , a dos cuadras del paso actual.

Esa intervención inicial demandará alrededor de tres meses . Una vez habilitado el paso transitorio, se cerrará Álvarez Thomas para iniciar la excavación del túnel definitivo, cuya inauguración está prevista para mayo del año próximo .

La construcción tendrá un costo estimado de u$s10.000.000 . El túnel se iniciará a la altura de la avenida Monroe y permitirá retomar la traza a la altura de Galván , manteniendo el sentido actual de circulación de sur a norte. Contará con dos carriles , con una velocidad máxima permitida de 40 km/h .

A diferencia de los pasos bajo nivel más pequeños, conocidos como “sapitos”, esta obra estará habilitada para el tránsito pesado . Además de la calzada vehicular, el proyecto incluye cruces peatonales y calles colectoras de convivencia , pensadas para facilitar el acceso de los vecinos frentistas.

Durante la primera etapa, los trabajos sobre el cruce provisorio en Miller se desarrollarán mayormente en horario nocturno, con el objetivo de reducir el impacto sobre el tránsito en una zona de alta circulación.

Un reclamo histórico de Villa Urquiza

El cruce ferroviario de Álvarez Thomas generó durante décadas serios inconvenientes en la circulación. En horas pico, las filas de autos detenidos por la barrera ferroviaria solían extenderse hasta bloquear parte de los carriles de Monroe, ubicada a menos de una cuadra, lo que afectó también el tránsito sobre esa avenida.

Además del colapso vehicular, el paso a nivel representó un riesgo permanente de accidentes para automovilistas y peatones.

Se trata, además, de una vía estratégica de salida hacia el norte del área metropolitana y hacia la avenida General Paz, ya que pocas cuadras después se conecta con Galván, que desemboca en la avenida Balbín, junto al Parque Sarmiento.

“Eliminar esta barrera era uno de los principales reclamos que teníamos de los vecinos y de todos los que circulan por esta zona todos los días y por eso hemos decidido priorizar esta obra que va a transformar la movilidad, mejorar los tiempos de viaje y la seguridad vial”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Nuevos túneles en la Ciudad de Buenos Aires

Con esta obra, Buenos Aires suma un nuevo proyecto a una red que ya cuenta con 29 pasos bajo nivel operativos. Actualmente, hay dos túneles más en ejecución, ambos sobre la traza del tren Sarmiento, considerada una de las principales cicatrices urbanas que aún persisten.

Ante la suspensión del soterramiento ferroviario y la postergación de un viaducto elevado, la Ciudad avanzó con soluciones alternativas. Una de ellas es el paso bajo nivel de la calle Federico García Lorca, en Caballito, en obra desde fines del año pasado entre Yerbal y Bogotá. El otro túnel proyectado sobre el Sarmiento será el de Irigoyen, en el barrio de Villa Luro.

La intervención en Villa Urquiza apunta así a resolver un problema histórico y a mejorar de forma estructural la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del norte porteño.