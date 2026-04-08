El pueblo a dos horas de Buenos Aires que promete conquistarte con su irresistible alfajor artesanal

Está escondido en el territorio bonaerense y ofrece una experiencia única, muy tranquila y pintoresca para una visita de fin de semana.

A veces, para desconectarse de la rutina diaria, no hay nada mejor que planear una escapada corta que permita cambiar de aire sin necesidad de viajar largas distancias. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires se presenta como una opción ideal, con una amplia variedad de destinos que combinan tranquilidad, naturaleza y propuestas culturales.

Entre campos, pueblos históricos y fiestas tradicionales, el territorio bonaerense ofrece alternativas para todos los gustos . Desde recorridos gastronómicos hasta paisajes rurales que invitan a bajar el ritmo, cada rincón tiene algo distinto para descubrir y disfrutar durante un fin de semana.

En este contexto, Rawson aparece como una de las opciones más atractivas: un pequeño pueblo rural que logra conquistar a sus visitantes con su encanto y, especialmente, con su irresistible fiesta del alfajor artesanal .

Preserva perfectamente su estación de tren y los alrededores son pintorescos, ideales para visitar y admirar.

La localidad de Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco , en el interior de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a aproximadamente 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que la convierte en un destino accesible para una escapada de fin de semana.

En sus alrededores, a una distancia de entre 30 y 40 kilómetros, se pueden encontrar otras localidades rurales y ciudades como Chacabuco, Castilla y O’Higgins, que complementan la experiencia con más propuestas típicas del interior bonaerense, caracterizadas por su tranquilidad y su fuerte identidad cultural.

Rawson La estación es un fiel reflejo de su pasado más pujante, cuando el ferrocarril funcionaba con normalidad. Imagen: Pablo Sabarotz/Youtube

Qué se puede hacer en Rawson

Uno de los grandes atractivos de Rawson es su reconocida Fiesta del Alfajor Artesanal, que es siempre en un fin de semana de septiembre, en 2025 fue el domingo 14. Se ofrece una amplia variedad de sabores elaborados de manera tradicional. Esta celebración se convierte en el plan ideal para los amantes de lo dulce y para quienes buscan conocer más sobre la gastronomía regional.

Además, el pueblo invita a recorrer sus calles tranquilas, ya sea caminando o en bicicleta entre campos y molinos. Se puede visitar la estación de tren perfectamente preservada, un museo local que narra la historia de los primeros inmigrantes y la experiencia se completa con propuestas gastronómicas caseras.

Entre sus platos más tradicionales se destacan las carnes asadas, embutidos caseros y panes de masa madre, o distintas especialidades de repostería. Todo esto convierte a Rawson en un destino perfecto para quienes buscan relajarse, comer bien y disfrutar de un ambiente auténtico.

Rawson La fiesta del alfajor artesanal es un evento que reúne una gran cantidad de personas que supera muchas veces el número de habitantes del pueblo. Imagen: Pablo Sabarotz/Youtube

Cómo ir hasta Rawson

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe tomar el Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores hacia el interior de la provincia. Luego, a la altura de Chacabuco, se accede a caminos provinciales que conducen directamente a Rawson.

Otra alternativa es viajar en transporte público. Se puede tomar un colectivo de larga distancia hasta la ciudad de Chacabuco y, desde allí, completar el trayecto hacia Rawson mediante servicios locales o remises, lo que permite llegar sin necesidad de vehículo propio.