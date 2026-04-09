El pueblo de los 360 días de sol: un imperdible refugio natural en el norte argentino + Seguir en









Con un clima particular que lo hace único, este sitio presenta una característica que lo convierte en una parada obligatoria para el turismo.

Con una condición que lo hace único, este lugar es ideal para el turismo que busca aventuras fuera de lo común. Turismo Nación

Hay rincones en Argentina que pueden desafiar a la lógica, y esto es uno de los principales motivos que atrae tanto al turismo interno como al del exterior. No son muchos los sitios a donde ir y contar con un clima que se repite constantemente, pero en este lugar, no existe la posibilidad de que se cancele algo por la lluvia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto trae complicaciones, también influye en la salud de manera positiva y negativa. Gracias a que las comunidades han sabido sobreponerse, el destino se convierte en una experiencia diferente y atractiva para los visitantes.

Amaicha_del_Valle Tripin El clima de este sitio es uno de los más llamativos de todo el norte del país. Tripin Dónde se ubica Amaicha del Valle Amaicha del Valle se encuentra en el noroeste de la provincia de Tucumán, dentro del departamento de Tafí del Valle. El pueblo está asentado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona de prepuna que marca el corazón de los Valles Calchaquíes tucumanos.

El fenómeno de los 360 días de sol se debe a que el pueblo está rodeado por cerros de 5.000 metros que funcionan como un límite físico para las nubes. La humedad que viene del Atlántico choca contra el lado de afuera de las montañas y descarga el agua en esas laderas; por eso, el viento que logra entrar al valle llega totalmente seco y sin posibilidad de generar lluvia sobre el pueblo.

Esta configuración climática genera una atmósfera con niveles de humedad cercanos al 0% y una visibilidad constante durante casi todo el año. Mientras que en las yungas o en la capital provincial el clima es húmedo y las tormentas son un rasgo común, Amaicha se mantiene como un enclave de sequedad extrema que define su paisaje y su cultura.

Qué se puede hacer en Amaicha del Valle El Museo de la Pachamama es el centro de referencia cultural de la zona. Diseñado por el artista Héctor Cruz, el complejo está construido íntegramente en piedra laja, cactus y barro, exhibiendo una vasta colección de geología, antropología y arte textil que refleja la simbología andina a través de esculturas monumentales en sus patios abiertos. Museo Pachamama Tucumán Turismo El Museo de la Pachamama es uno de los sitios más concurridos de este lugar. Tucumán Turismo En el plano histórico, se destacan las Ruinas de Quilmes, uno de los asentamientos prehispánicos más importantes del país. Este sitio arqueológico permite recorrer las estructuras de piedra que servían como viviendas y fortalezas defensivas, conservadas casi intactas gracias al clima seco del valle. Complementan la oferta puntos como el Dique Los Zazos, que abastece a la comunidad, y la Cascada de El Remate, una vertiente natural que surge entre las grietas del entorno desértico. La identidad del lugar se refleja en su producción artesanal y vitivinícola. Se puede visitar la Bodega Comunitaria “Los Amaichas”, la única en Sudamérica gestionada por pueblos originarios para la elaboración de vino patero de alta montaña. Además, la Ruta del Artesano permite acceder a talleres de tejidos en telar y cerámica, mientras que la gastronomía local se destaca por el quesillo de cabra con miel de caña y las empanadas tucumanas cortadas a cuchillo. Embed - Descubriendo AMAICHA del VALLETUCUMAN 4K Cómo ir hasta Amaicha del Valle Para llegar en vehículo particular desde San Miguel de Tucumán, se debe tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur y luego desviar en la Ruta Provincial 307. Este camino sube la montaña, atraviesa la localidad de Tafí del Valle y continúa hasta el kilómetro 118, donde se encuentra el ingreso principal al pueblo. En transporte público, el viaje se realiza desde la Terminal de Ómnibus de la capital tucumana. Existen servicios diarios de media distancia que cubren el trayecto por la RP307 en un tiempo estimado de 4 horas, con vehículos que llegan directamente hasta la terminal ubicada en el centro de Amaicha.

Temas Turismo