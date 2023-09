El superalimento que tiene más potasio que la banana

Sin embargo, la banana no es el único alimento que puede proveernos de potasio . El agua de coco , una bebida refrescante y natural extraída del interior de los cocos verdes , ganó popularidad en los últimos años. Uno de los aspectos más destacados de esta bebida es su contenido de potasio, que supera con creces el de una banana. Una taza de agua de coco contiene 600 miligramos de potasio , mientras que una banana mediana contiene 420 miligramos .

Si bien la intención de esta bebida no es reemplazar al agua mineral, es un buen complemento a la hora de hidratarse. Su composición es 95% agua y el 5% carbohidratos y posee un buen contenido de minerales y vitamina C. Prácticamente no contiene grasas y tiene un índice muy bajo de calorías: por cada medio vaso, hay alrededor de 20 calorías.