La nueva tecnología de conducción ósea que revoluciona la salud y puede ayudar a personas con hipoacusia y sordera

El 2 de febrero de 2026 marcó un momento relevante para la medicina argentina. Cómo funciona y para qué tipo de pacientes hipoacúsicos sirve.

El Dr. Marcomini coloca por primera vez en la Argentina un implante Sentio System.

Para las personas con pérdida auditiva, escuchar con claridad es un desafío diario. Es por eso que, llegó a Argentina la primera cirugía del sistema de conducción ósea Sentio System de Otico Medical, este 2 de febrero de 2026. El objetivo es aportar una nueva alternativa para las personas con hipoacusia conductiva, mixta o sordera unilateral en el país.

El procedimiento fue realizado por el otorrinolaringólogo Diego Marcomini (MN 80592). El sistema integra dos componentes principales: el implante interno Sentio Ti Implant, colocado bajo la piel, y el procesador externo Sentio 1 Mini, que se fija sobre el implante mediante imanes. Esta configuración mantiene la integridad de la piel y busca una experiencia auditiva más natural y cómoda para quienes lo utilizan.

El procesador Sentio 1 Mini se destaca por su tamaño reducido y bajo peso. Se trata de uno de los procesadores transcutáneos más pequeños y livianos disponibles en el mercado argentino. De acuerdo a la empresa, su tecnología permite acceder a una amplia gama de sonidos, con calidad acústica y comprensión del habla mejoradas por los algoritmos OpenSound Navigator y OpenSound Optimizer. El Sentio Ti Implant, por su parte, presenta un diseño compacto y flexible, facilitando un procedimiento quirúrgico ágil.

Los desafíos que presentó la nueva tecnología de conducción ósea en Argentina Para lograr un rendimiento exitoso, el Equipo de Implantes Auditivos Buenos Aires realizó capacitaciones teóricas y prácticas sobre el funcionamiento del sistema, acompañadas de una planificación quirúrgica personalizada para el caso seleccionado. En la preparación, el equipo médico trabajó en coordinación con PAM Argentina S.A., distribuidor exclusivo de Oticon Medical en el país. Esta colaboración permitió asegurar el manejo adecuado del dispositivo.

La trayectoria acumulada de los especialistas resultó clave para abordar los desafíos de esta primera cirugía con Sentio System. “Nuestra experiencia nos ha enseñado que el estudio exhaustivo de todas las variables y la formación continua son fundamentales para proyectar el escenario quirúrgico de una primera cirugía, evitando riesgos e improvisaciones innecesarias”, expresó el Dr. Marcomini.

“Contar con un cirujano especializado, instrumentadoras altamente calificadas y realizar la cirugía en una institución de excelencia, como el Sanatorio Franchín, junto con su personal, no son aspectos menores", ratificó la Lic. Rosario Aguilar, responsable clínica de Oticon Medical en PAM Argentina. implante sentio system 2 El Dr. Marcomini y su equipo de especialistas. Selección de la paciente de la primera cirugía: para quiénes está destinado La paciente que recibió el implante fue una niña de 12 años con hipoacusia unilateral, es decir, una deficiencia auditiva importante en un oído. “La paciente presentaba dificultades en el aprendizaje escolar y en la discriminación del habla, especialmente en ambientes ruidosos. Tampoco podía identificar la procedencia del sonido, ya que con un solo oído esta capacidad se ve limitada”, explicó Marcomini. El principal diferencial del Sentio System es su tamaño: “Actualmente, es el implante de conducción ósea transcutáneo activo más pequeño del mercado, incorporando mejoras en capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica y algoritmos de adaptación automática. En este sentido, el sistema está indicado para personas con pérdidas de audición conductivas o mixtas, con umbrales de vía ósea de hasta 45 dB, y también para casos de sordera unilateral. Se espera que los usuarios experimenten una mejora en la comprensión del habla, localización del sonido e inclusión social y laboral.

