Brunch, almuerzos, cenas, café y pastelería: el lugar para una pausa con sabores artesanales que invitan a volver

Desde café de especialidad hasta brunch all day y postres estrella como la Chocobilbo y la Bruce, Bilbo Café es un espacio que propone disfrutar de momentos relajados, largas charlas y buena compañía, en un ambiente cálido y acogedor.

Quienes buscan en la ciudad un sitio donde convivan el café de especialidad, sándwiches, ensaladas frescas, cócteles y un brunch disponible "all day", encuentran en Bilbo Café la coordenada ideal. Con cuatro sucursales porteñas, cada una refleja la esencia y calidez de su propuesta: un ambiente acogedor, atención cercana y platos elaborados con técnica e ingredientes de primera calidad que transmiten hospitalidad en cada detalle.

Aunque en Bilbo hay opciones para todos los paladares, su pastelería artesanal es un verdadero imán, imposible de pasar por alto incluso después de un almuerzo o cena abundante. La Chocobilbo se lleva todas las miradas con su combinación de texturas y sabores, mientras que la Bruce , con su bizcochuelo húmedo y ganache de chocolate semiamargo, la sigue de cerca, conquistando a quienes buscan cerrar la comida con un bocado irresistible.

La carta ofrece entradas para compartir, wraps, platos calientes y ensaladas frescas, junto con sándwiches especiales, como el Pulled Pork, servido en pan de leche con bondiola braseada, cebolla caramelizada y queso cheddar fundido. Para quienes buscan la experiencia de un desayuno tardío o brunch, la propuesta se puede degustar a cualquier hora, siendo el más solicitado el Brunch Deli: dos yogures con granola y frutas, un croissant relleno, dos mini bagels de salmón gravlax, dos mini sándwiches de huevo revuelto, una porción de Choco Bilbo, carrot cake o banana split, dos capuccinos o dos lattes, dos copas de vino y dos jugos de naranja.

BILBO MESA

Además, para las mañanas y las meriendas, el menú incluye tostados, tostadas y croissants rellenos como el de pera caramelizada con queso azul, hongos salteados, rúcula y nueces. Entre las opciones más codiciadas también hay combos preparados, como el Bilbo 1, que combina dos capuccinos o lattes, dos scones de queso, una porción de budín y una tostada con queso blanco y mermelada artesanal, pensado para compartir, disfrutar con tranquilidad en el local o llevar en box.

Sobre su café

El blend de café Merlín, exclusivo de la casa, reúne granos de Antioquia, Colombia, variedad caturra, con un muy buen equilibrio que lo hace ideal para cualquier momento. En la carta hay 27 formas de pedir el café, desde los clásicos espresso, lungo y latte, hasta preparaciones más creativas que juegan con sabores y texturas. Entre las favoritas están el Pistacchio Latte, y el Cold Brew and Lemon, un café filtrado durante 48 horas que se sirve con un toque cítrico de limón, refrescante y diferente. Además, la propuesta incluye tés en hebras, limonadas artesanales y licuados naturales. Y para cerrar el día, de lunes a viernes de 17 a 20:30 h, el After Coffee suma cócteles tradicionales, vermut y vinos del día a precio especial, una excusa perfecta para quedarse un rato más.

BILBO CAFE 2

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.