Parece detenido en 1800: el pintoresco pueblo de Córdoba ideal para desconectar en el campo

Este rincón cordobés invita a conectar con la historia a través de sus antiguas estructuras coloniales conservadas desde hace siglos.

Este rincón de Córdoba tiene mucha historia para contar y es una de las opciones menos conocidas de la provincia.

Los lugares que parecen detenidos en el tiempo representan un gran atractivo para el turismo , ya que permiten comprender cómo se veía el mundo muchos años atrás. Este rincón cordobés mantiene viva esa esencia milenaria , con una infraestructura que data de cuatro siglos en el pasado y no sufrió grandes renovaciones.

Además, conserva una calma difícil de encontrar en los destinos con mayor convocatoria de la provincia. El objetivo de visitarlo es sencillo: disfrutar de la paz de un sitio que cuenta su propia historia con el simple hecho de caminar por sus calles de tierra.

La paz que se respira en sus calles define uno de los mayores atractivos de este antiguo pueblo cordobés.

Ischilín se ubica en el noroeste de la provincia de Córdoba , dentro del departamento del mismo nombre. La localidad se encuentra a unos 120 kilómetros de la capital cordobesa y a solo 20 kilómetros al sur de la ciudad de Deán Funes.

El pueblo es reconocido como un verdadero museo a cielo abierto , debido a que su fisonomía parece haberse detenido por completo en el período colonial. Sus construcciones de adobe y la antigua capilla, levantada en 1706, le otorgan una identidad única en toda la región.

Qué se puede hacer en Ischilín

El recorrido por la localidad se centra en sus construcciones históricas y en los rincones que conservan el pasado intacto. Las calles de tierra, las fachadas antiguas y los característicos edificios de adobe definen el paisaje e identidad de la zona.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario es uno de los principales puntos de interés para los visitantes. Su construcción comenzó en 1706 y abrió sus puertas en 1731, conservando los rasgos típicos de la arquitectura colonial. El templo se ubica frente a la plaza principal, justo al lado de un algarrobo de varios siglos que los locales consideran un pilar de su historia.

A pocos kilómetros del pueblo se encuentra el paraje Loza Corral, hogar de la Casa Museo Fernando Fader. El célebre pintor vivió allí durante varios años y produjo gran parte de su obra inspirado en los paisajes de la zona.

La localidad también se destaca en la actividad vinícola a través de la Bodega Jairala Oller, un proyecto que integra el Camino del Vino de Córdoba. En este espacio se organizan visitas guiadas por los viñedos que permiten degustar las distintas variedades producidas en el lugar.

En el plano gastronómico, existen diferentes opciones para disfrutar de los sabores autóctonos. Las empanadas fritas y el asado dominan los almuerzos y cenas, mientras que los desayunos y meriendas ofrecen un toque especial con productos elaborados de forma artesanal.

Embed - ISCHILIN, UN PUEBLO CON ENCANTO

Cómo ir hasta Ischilín

Para quienes quieran viajar en vehículo desde Córdoba Capital, el trayecto demanda recorrer 120 kilómetros hacia el norte. El itinerario comienza por la Ruta Nacional 9, atraviesa las localidades de Jesús María y Sinsacate, y luego conecta con la Ruta Nacional 60.

Una vez en esa vía, se debe continuar hasta la localidad de Avellaneda y girar a la izquierda. Desde ese punto nace la Ruta Provincial S-130, un camino de ripio de 20 kilómetros que finaliza directamente en la plaza central del pueblo.

En caso de viajar en micro, es importante tener en cuenta que ningún transporte público ingresa directamente a Ischilín. La alternativa ideal para armar tu viaje es llegar hasta Deán Funes y, desde allí, tomar un remís o taxi local que te lleve a destino.