Murió Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter.

El actor británico Michael Byrne , conocido por sus papeles en Indiana Jones y la última cruzada, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 y Corazón Valiente, murió a los 82 años. Según informó The Guardian, falleció el pasado 20 de junio, aunque se desconoce la causa.

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Nacido el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, al norte de Londres, Byrne construyó una carrera de casi seis décadas que abarcó el teatro clásico británico, el cine de gran presupuesto y la televisión popular.

Su trayectoria comenzó en la televisión británica durante la década de 1960 y posteriormente integró la prestigiosa National Theatre Company dirigida por Laurence Olivier.

Su debut en el cine llegó ese mismo año con " The Scarlet Blade" . A lo largo de los años 70, Byrne se hizo presente en el género bélico con papeles en " The Eagle Has Landed" (1976), "A Bridge Too Far" (1977) y "Force 10 from Navarone" (1978) , tres producciones sobre la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, el papel que lo hizo más reconocible para el público llegó en 1989, donde interpretó al coronel Ernst Vogel en " Indiana Jones y la Última Cruzada" , de Steven Spielberg , junto a Harrison Ford y Sean Connery .

El papel que lo hizo más reconocible para el público llegó en 1989, donde interpretó al coronel Ernst Vogel en "Indiana Jones y la Última Cruzada".

Seis años más tarde apareció en "Corazón Valiente" (1995), de Mel Gibson, y en 1997 fue comandante de la Royal Navy en "El mañana nunca muere", la entrega de la saga James Bond protagonizada por Pierce Brosnan.

Además, en 2010, Byrne llegó a una nueva generación de espectadores al encarnar al anciano Gellert Grindelwald en "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1."

Su último trabajo en pantalla fue en 2023, poniendo fin a una de las carreras más extensas y respetadas de la interpretación británica.