El actor británico Michael Byrne, conocido por sus papeles en Indiana Jones y la última cruzada, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 y Corazón Valiente, murió a los 82 años. Según informó The Guardian, falleció el pasado 20 de junio, aunque se desconoce la causa.
Murió Michael Byrne, actor de Indiana Jones y Harry Potter
Según informó The Guardian, falleció el pasado 20 de junio, aunque se desconoce la causa.
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Nacido el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, al norte de Londres, Byrne construyó una carrera de casi seis décadas que abarcó el teatro clásico británico, el cine de gran presupuesto y la televisión popular.
La trayectoria de Michael Byrne
Su trayectoria comenzó en la televisión británica durante la década de 1960 y posteriormente integró la prestigiosa National Theatre Company dirigida por Laurence Olivier.
Su debut en el cine llegó ese mismo año con "The Scarlet Blade". A lo largo de los años 70, Byrne se hizo presente en el género bélico con papeles en "The Eagle Has Landed" (1976), "A Bridge Too Far" (1977) y "Force 10 from Navarone" (1978), tres producciones sobre la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, el papel que lo hizo más reconocible para el público llegó en 1989, donde interpretó al coronel Ernst Vogel en "Indiana Jones y la Última Cruzada", de Steven Spielberg, junto a Harrison Ford y Sean Connery.
Seis años más tarde apareció en "Corazón Valiente" (1995), de Mel Gibson, y en 1997 fue comandante de la Royal Navy en "El mañana nunca muere", la entrega de la saga James Bond protagonizada por Pierce Brosnan.
Además, en 2010, Byrne llegó a una nueva generación de espectadores al encarnar al anciano Gellert Grindelwald en "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1."
Su último trabajo en pantalla fue en 2023, poniendo fin a una de las carreras más extensas y respetadas de la interpretación británica.
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