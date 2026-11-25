Una investigación analizó registros epidemiológicos de 2018 a 2024 e identificó señales climáticas que permiten anticipar posibles epidemias.

El aumento de las temperaturas y las precipitaciones favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti y puede extender su temporada de actividad.

Una investigación realizada por especialistas argentinos identificó una relación entre el fenómeno climático El Niño y el aumento del riesgo de dengue en el país. El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Public Health , analizó registros epidemiológicos y meteorológicos de siete años para definir qué condiciones favorecen la transmisión de la enfermedad.

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La advertencia se vuelve importante ante el pronóstico del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, que informó el pasado 12 de noviembre que existe una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad entre fuerte y muy fuerte durante el trimestre enero-marzo 2027.

Argentina atravesó su mayor epidemia de dengue durante la temporada 2023-2024 , cuando registró más de 531.000 contagios y 419 fallecimientos. Los investigadores buscan incorporar indicadores climáticos a los sistemas de vigilancia epidemiológica para anticipar situaciones similares y reforzar las medidas de prevención.

El estudio estuvo a cargo de un equipo integrado por Santiago Pérez Lloret , investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto con Manuela Bulló, Gabriela Lakkis y Alejandro Enet . Los especialistas analizaron información epidemiológica de 525 departamentos argentinos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2018 y 2024.

Para establecer la relación entre el clima y los contagios, tomaron registros de temperatura, humedad y precipitaciones , además del Índice de Oscilación del Sur (SOI). Este último permite identificar las distintas fases del fenómeno climático a partir de las diferencias de presión atmosférica entre Tahití y Darwin, Australia.

Uno de los principales resultados fue que las variaciones asociadas con El Niño pueden aportar señales sobre el riesgo de dengue hasta cinco meses antes. En el caso de la temperatura y la humedad, los investigadores identificaron una relación con aproximadamente dos meses de anticipación.

Durante las fases de El Niño y de neutralidad climática, el riesgo de transmisión aumentó cuando las temperaturas medias mensuales se ubicaron entre los 20 y los 30 grados. El punto de mayor incidencia estimada se registró alrededor de los 25 grados.

Por encima de los 30 grados, el riesgo disminuyó en el modelo estadístico. Esto se debe a que, si bien el calor favorece el desarrollo del mosquito y la multiplicación del virus, las temperaturas excesivamente elevadas pueden perjudicar la supervivencia del insecto.

Cómo prevenir el dengue

El Ministerio de Salud de la Nación establece que la medida más eficaz para reducir la transmisión del dengue es eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Esta especie deposita sus huevos sobre las paredes de recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las viviendas como en patios, jardines y balcones.

Los huevos pueden resistir durante períodos prolongados en condiciones de sequía y bajas temperaturas. Por eso, el descacharrado se debe hacer durante todo el año y no solamente en verano. A continuación, las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias:

eliminar latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que puedan acumular agua

dar vuelta los baldes, palanganas y recipientes que permanezcan al aire libre

cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales y cepillar sus paredes

tapar los tanques y depósitos utilizados para almacenar agua

limpiar las canaletas y los desagües de lluvia

utilizar repelente y renovar su aplicación según las indicaciones del fabricante

colocar mosquiteros en puertas y ventanas

utilizar prendas que cubran los brazos y las piernas

La fumigación permite eliminar mosquitos adultos, pero no actúa sobre los huevos ni las larvas. Debe complementarse con la limpieza de los espacios domésticos y la eliminación de recipientes que puedan funcionar como criaderos.

Síntomas del dengue y cómo tratarlo

El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados. Sus manifestaciones clínicas pueden variar desde cuadros leves hasta complicaciones graves que requieren internación. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se debe sospechar de una posible infección ante la presencia de fiebre de 38 grados o más, acompañada de dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos o diarrea, malestar general o erupciones cutáneas.

Ante estas manifestaciones, se recomienda asisitir a un centro de salud y evitar la automedicación. No existe un tratamiento antiviral contra el dengue, por lo que la atención médica busca controlar los síntomas, garantizar una hidratación adecuada y prevenir complicaciones.